Boštjančič na Kitajskem tipa teren za izdajo 'panda obveznic'

Finančni minister Klemen Boštjančič se je s kitajskim kolegom pogovarjal predvsem o krepitvi dvostranskih odnosov in prihodnjem sodelovanju med državama, pa tudi o izvoznih omejitvah, ki vplivajo tako na Slovenijo kot širše na EU, so sporočili s finančnega ministrstva.

Panda obveznice so obveznice, denominirane v kitajskih juanih in izdane na kitajskem trgu. Njihova izdaja je pomembna predvsem za diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice, so pojasnili na ministrstvu. Slovenija naj bi jih izdala v letu 2026, bo pa izdaja odvisna od tržnih razmer.

Če bodo tržne razmere ugodne in bo do izdaje prišlo, bo ta predstavljala le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna. Še naprej bo namreč Slovenija izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU, so dodali na ministrstvu.

Boštjančič bo na obisku na Kitajskem še do nedelje. Potem ko se je v minulih dneh sestal z vodstvi podjetij Xiaomi in Hisense Europe, katerega del je tudi Gorenje, ima na programu še obisk Uniorjevega podjetja v Zhejiangu na vzhodu Kitajske. Udeležil se bo tudi konference Bund v Šanghaju, katere namen je izmenjava spoznanj, spodbujanje sodelovanja ter raziskovanje poti za gradnjo odprtega svetovnega gospodarstva.