Boštjančič na Kitajskem tipa teren za izdajo 'panda obveznic'

Peking, 24. 10. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
16

Minister za finance Klemen Boštjančič se je v okviru delovnega obiska na Kitajskem, ki ga je začel v torek, srečal s kitajskim kolegom Lan Foanom. Sestal se je še s predsednikom kitajske centralne banke Pan Gongshengom ter predstavniki kitajskih bank, s katerimi bi Slovenija lahko sodelovala pri izdaji t. i. panda obveznic.

Finančni minister Klemen Boštjančič se je s kitajskim kolegom pogovarjal predvsem o krepitvi dvostranskih odnosov in prihodnjem sodelovanju med državama, pa tudi o izvoznih omejitvah, ki vplivajo tako na Slovenijo kot širše na EU, so sporočili s finančnega ministrstva.

Panda obveznice so obveznice, denominirane v kitajskih juanih in izdane na kitajskem trgu. Njihova izdaja je pomembna predvsem za diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice, so pojasnili na ministrstvu. Slovenija naj bi jih izdala v letu 2026, bo pa izdaja odvisna od tržnih razmer.

Če bodo tržne razmere ugodne in bo do izdaje prišlo, bo ta predstavljala le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna. Še naprej bo namreč Slovenija izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU, so dodali na ministrstvu.

Boštjančič bo na obisku na Kitajskem še do nedelje. Potem ko se je v minulih dneh sestal z vodstvi podjetij Xiaomi in Hisense Europe, katerega del je tudi Gorenje, ima na programu še obisk Uniorjevega podjetja v Zhejiangu na vzhodu Kitajske. Udeležil se bo tudi konference Bund v Šanghaju, katere namen je izmenjava spoznanj, spodbujanje sodelovanja ter raziskovanje poti za gradnjo odprtega svetovnega gospodarstva.

klemen boštjančič slovenija kitajska državne obveznice panda obveznice
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
robica03
02. 11. 2025 17.38
Pa kam smo prišli?
ODGOVORI
0 0
vlahov
27. 10. 2025 08.08
+2
Minister nam dela 2 miljardi minusa letno , in pričakuje , da bomo šli v vojno z Rusi. Kupil ni niti grama zlata , ki je šlo gor ravno zaradi vojne in ciklusa tiskanja denarja . Morda dobi odškodnino za prehlad iz Pekinga.
ODGOVORI
3 1
mario7
02. 11. 2025 10.00
Koliko minusa nam je pridelal grof drakula?
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
26. 10. 2025 13.20
+2
Boštjančič nas bo še pred volitvam prodal še kitajcem.
ODGOVORI
3 1
marker1
26. 10. 2025 12.31
+4
V proračunu je luknja in ni denarja za višje plače javne uprave in se iščejo možnosti za najem novih dolgov, ali uspešno izdajo obveznic, kar se lepše sliši kot nov "puf".
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 16.49
+4
Da ne bodo "šišmiš" obveznice!
ODGOVORI
5 1
ActiveR
25. 10. 2025 12.52
+3
Tik pred volitvami se seveda spet “tipa teren” za novo zadolževanje. Panda obveznice, le kako prikladno ime: mehko, prijazno in eksotično, da se lažje pozabi, ta pernata lewičarska tolpa spet išče pot do denarja, kajti v novi sestavi vlade morda ne bodo mogli tako lahko "krasti".
ODGOVORI
4 1
Claus
25. 10. 2025 08.48
+6
Naj se raje dogovori, da nam začnejo infrastrukturo gradit Kitajci.
ODGOVORI
6 0
9876543
24. 10. 2025 21.52
+3
Ti nas bodo zadolžili bolj kot vse prejšnje vlade skupaj, bomo delali le še za obresti, zdravstvo, šolstvo, DSO-ji...to bo vse propadalo.
ODGOVORI
4 1
Oknaj 4
24. 10. 2025 20.54
+7
Če se jih ne bo ustavilo bo Slovenija prav hitro u lasti Kitajcev
ODGOVORI
7 0
Slovener
24. 10. 2025 20.32
+6
Kje je Robert ?
ODGOVORI
6 0
vlahov
24. 10. 2025 19.40
+6
To je višek zablode .
ODGOVORI
6 0
Slovener
24. 10. 2025 15.50
+6
G Boštjančič ,po tankem ledu hodite!
ODGOVORI
6 0
