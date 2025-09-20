Svetli način
Gospodarstvo

Boštjančič ne izključuje možnosti umika predloga uvedbe obvezne božičnice

Ljubljana / Koper, 20. 09. 2025 18.02 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
26

Minister za finance Klemen Boštjančič ne izključuje možnosti, da vlada umakne predlog uvedbe obvezne božičnice. Kot je poudaril, je vse odvisno od poteka dialoga med socialnimi partnerji. Zavrnil je tudi kritike delodajalskih organizacij glede nedemokratičnega načina napovedi uvedbe obvezne božičnice.

Bo božičnica postala obvezna ali ne?
Bo božičnica postala obvezna ali ne? FOTO: Shutterstock

Kot je na novinarski konferenci po koncu današnjega kongresa Gibanja Svoboda povedal minister za finance Klemen Boštjančič, je vlada v primeru predloga uvedbe obvezne božičnice ubrala demokratičen način. "Bolj demokratičnega načina si ne znam predstavljati," je pristavil.

Kot je spomnil, se je morala vlada, preden predstavi svoje stališče, o predlogu najprej pogovoriti in ga soglasno potrditi. Takoj za tem pa so ga poslali socialnim partnerjem v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet (ESS) in jih pozvali k razpravi o predlogu.

"Pričakovanja o tem, da se bomo prej pogovorili s socialnimi partnerji, ali so to sindikati ali delodajalska združenja, sploh ne razumem. Verjamem, da bi marsikdo v socialnem dialogu rad odločal v imenu vlade in postavljal stališča ali mnenja vladi, ampak tako pač ne gre. Tako kot si mi ne dovolimo, da bi se vtikali v to, kakšna stališča imajo sindikati ali delodajalci, pričakujem enako tudi od njih," je poudaril.

Želel bi manj kritizerstva

Kot je dejal, tri leta in pol s strani delodajalskih združenj poslušajo samo kritike, vrsta ukrepov, ki so jih izvedli, pa je bila preslišana. "Osebno menim, da je to zelo nekonstruktivno, ampak vsaka stran v socialnem dialogu si pač sama postavlja svojo strategijo za dogovore ali za dialog," je še navedel.

V prihodnje bi si želel "malo manj kritizerstva", preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo. Boštjančič verjame, da bodo to opravili v prihodnjih dneh. "Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake," je napovedal.

Ob tem finančni minister ne izključuje možnosti, da vladni predlog uvedbe obvezne božičnice na koncu umaknejo. Je pa, kot je poudaril, vlada svoje stališče o tem v četrtek jasno povedala in tudi skomunicirala.

Glede možnosti, da bi bila obvezna božičnica uvedena že letos, pa je Boštjančič spomnil, da z vidika zakonodaje do tega vodita dve poti. Ena od njih je poseg v tri zakone, ki je nekoliko daljša pot, a je v primeru, če je volja, izvedljiva, druga pa je prek interventnega zakona. "O sami poti se bomo vzporedno pogovarjali, predvsem pa je zdaj na vrsti dialog s socialnimi partnerji," je še dejal.

Minister za finance Klemen Boštjančič
Minister za finance Klemen Boštjančič FOTO: Aljoša Kravanja

Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za tako imenovane normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.

Napoved o njeni uvedbi medtem razburja reprezentativne delodajalske organizacije. Te so prepričane, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pri tem pa vladi očitajo tudi "ponovno ignoranco socialnega dialoga".

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je med drugim v petek dejal, da je načrt premierja Roberta Goloba v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, pa je po njegovem skregano z zdravo pametjo. Ob tem je tudi zagrozil z izstopom OZS iz socialnega dialoga, saj da je način, kako je premier napovedal vladne načrte v zvezi z njo, še ena kršitev pravil ESS.

Predstavniki sindikalnih organizacij na drugi strani vladni predlog pozdravljajo.

božičnica Klemen Boštjančič predlog umik
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoviceResnice
20. 09. 2025 18.53
Svoboda ima IQ Laboda.... te res ne vedo niti kaj govorijo niti za posledice blebetanj....človek včasih pomisli da so nečem...
ODGOVORI
0 0
tron3
20. 09. 2025 18.52
+1
Nimajo jajc, to je to, pa saj je bilo za pričakovati, da se bo to zgodilo, pač populistična poteza, največje duševne razvaline v slovenski družbi, bolano, da bolj ne more biti!!!
ODGOVORI
1 0
luckyss.1
20. 09. 2025 18.50
+3
Količina neumnosti, logičnih nesmislov in bedarij, ki jih Klemen Boštjančič zmore povedat na eni tiskovki, je pomojem najvišja na svetu. 1. "Želimo si, da se trud zaposlenih pozna tudi v njihovih denarnicah, in to ne kot nagrada, ki jo dobi le nekdo, ampak kot pravica, ki velja za vse." "Predlagamo, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače" Kako je pol to nagrada za uspešnost? 2. "V proračunu je ali pa ni dovolj denarja." Financminister nam ufurava Šrodingerjev proračun. Ne veš, al je v proračunu dovolj denarja ali ne, odkler ga ne zapraviš. 3. "Božičnica je nekakšna kompenzacija za neuspel poskus obdavčitve premoženja, kateri naj bi po prvotnih napovedih koalicije sledila razbremenitev dela." Kje začeti... Obdavčitev premoženja bi obremenila fizične osebe, božičnica obremeni podjetja. Obdavčitev premoženja bi povečala prihodke v proračun, božičnica jih zaradi zmanjšanja dobičkov in posledično nižjega DDPO zmanjša. Obdavčitev premoženja ne vpliva na odhodke iz proračuna, božičnica poveča odhodke iz proračuna. Božičnica ne razbremeni dela, ampak dodatno obremeni delo. Za enako dela bodo podjetja morala plačati več. Če bi bil cilj razbremenitev dela, se preprosto zniža obremenitev dela. Če so se omejili zgolj na božičnice, se lahko božičnica do določene višine oprosti davkov in prispevkov. Ne rabimo je delat obvezne. Takšne izjave lahko daje samo ultimativen z IQjem okoli 50.
ODGOVORI
3 0
luckyss.1
20. 09. 2025 18.49
+0
Tako neumne, nesposobne in pravzaprav sprijene pa populistične in škodljive vlade še ni bilo. Predlog vlade je farsa in je norčevanje iz vseh nas. 1. Želja po razbremenitvi dela! Z "željo" po razbremenotvi dela predpisujejo nov obvezen izdatek podjetjem. Delo bodo "razbremenili" z novim stroškom. Kot bi pijanemu dajali alkohol, da se bo streznil. 2. Da bo ljudem ostalo več! Ljudem bi ostalo več, če bi država zares razbremenila delo in zmanjšala davke in prispevke in kar je še drugih evfemizmov za pobiranje denarja. Tako pa delamo že 9 mesecev na leto za državo in le 3 mesece za nas same. Seveda, to bi pomenilo odgovornost, racionalno porabo sredstev za to čemur je država zares namenjena, ne pa korupciji in financiranju hobijev. Težave s financiranjem so tako le osnovne ravni države, nima pa težav nešteto parazitov. 3.Kaj so nam do sedaj dodatno vzeli? Vzeli so nam, razveljavili so postopen dvig splošne davčne olajšave, ki bi dejansko razbremenila plače. Ni bilo usklajevanja dohodninskih olajšav z inflacijo. Pred kratkim so nas zaposlene dodatno obdavčili za 2%, upokojence pa za 1%. In to za storitev, ki je ni. Ne vejo niti kje ta denar je, niti koliko ga je. Uvedli so nov obvezni prispevek™ za zdravstveno zavarovanje. Povišali so dohodnino v petem dohodninskem. razredu. Povišali so nam trošarine na sladke pijače in alkohol. Povišali so stopnjo DDV na sladke pijače. Povišali so RTV prispevek™ Davčno so bolj obremenili normirance. Povišali so davek od dohodkov pravnih oseb za 3 o.t. Uvedli so davek na bilančno vsoto bank. Ne smemo pa pozabiti niti še vedno visoke inflacije, ki nas dodstno siromaši. Po podatkih OECD imamo pri nas eno izmed največjih rasti davčnega primeža. Vse to zgoraj pomeni, da smo bolj revni, da imamo manj razpoložljivega denarja, ki ,če parafriziram glavnega bebota, ga bi zapravljali za neumnosti™. Ergo, hvala za uslugo Wunderkind☝️ 4. Komu in koliko se bo zares poznalo? Ker se bo ta obvezna božičnica lahko vštela v izplačilo delovne uspešnosti podjetja, ki jo mnoga podjetja že zdaj PROSTOVOLJNO izplačujejo, se bo tistim zaposlenim, ki so že sedaj prejeli vsaj 639 EUR, poznalo le, da za 639 EUR ne bodo obremenjeni za prispevke™. Razlika bo za te praktično neopazna. Tistim, ki so sedaj prejeli manj, bodo sedaj prejeli razliko do neto 639 EUR. Torej en velik populizem sploh zaradi dejstev iz tretje točke. 5. Vpliv na javne finance? Ta ukrep bo imel velik negativni vpliv na javne finance na strani izdatkov, ker je v javnem sektorju zaposlenega cca 20% ljudi. Delež pa lahko hitro poskoči v primeru gospodarskega ohlajanja, če bo zaposlenost padala. Pri čemer že imamo sedaj v letošnjem letu neverjetno milijardo proračunskega primanjklajai in to kljub dejstvom iz tretje točke. 5. Zakaj? Zato, ker so pred vrati volitve. Ker ta vlada ni naredila ničesar koristnega, le poslabšala poslovno okolje in finančno stanje ljudi. Da se preusmeri pozornost in se jaha na populizmu, ki bo imel negativne posledice.
ODGOVORI
2 2
petka5
20. 09. 2025 18.45
+0
Bodzjancica bi moral Golob malo utisati, naj raje razmisli predno blebece
ODGOVORI
2 2
tron3
20. 09. 2025 18.52
Nima s čim, to je problem!!! Prepih med ušesi!!!!
ODGOVORI
0 0
Veščec
20. 09. 2025 18.53
Post ločitveni sindrom
ODGOVORI
0 0
petka5
20. 09. 2025 18.44
-1
Ce bostw to umaknili potem je z vami konec na volitvah.
ODGOVORI
1 2
fer23
20. 09. 2025 18.43
+2
Z nas delavce nič dobrega za brezposelne, socialne prejemnike, tujce vrsto dobrih ukrepov, Logično v Sloveniji bi bil edini ukrep da bi se zadeve uresničile bi bil DA BI SE VSI DELAVCI USTAVLI BLOKIRALI DELO potem pa mogoče vidijo koliko so smo pomembni za ves proces vseh nakazil javni upravi, gospodarstvu, socialnih transferjev itd...
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
20. 09. 2025 18.43
+4
Bi nebi bi nebi kekci plešite
ODGOVORI
5 1
Bolfenk2
20. 09. 2025 18.42
+5
To smo že vajeni od golobnjaka. Najprej grozijo, strašijo ljudi v tem primeru podjetnike, potem se userjejo in nič od zakona.
ODGOVORI
6 1
razumi če lahko
20. 09. 2025 18.40
+7
Na koncu koncev pa ne vem zakaj bi sploh rabili več saj smo bili na referendumu in izglasovali ,da je manj dovolj !!!
ODGOVORI
7 0
Pedro Lopez
20. 09. 2025 18.36
+6
… vrsta ukrepov, ki so jih izvedli, pa je bila preslišana…a smo lahko prosim malo bolj konkretni?
ODGOVORI
6 0
rogla
20. 09. 2025 18.36
+7
Nezrelo: enkrat takó, enkrat drugače!
ODGOVORI
8 1
Vselepo
20. 09. 2025 18.36
+1
Lahko bi bilo obvezno vendar za zacetek npr. 100€ vsem zaposlenim, tudi tistim na borzi, upokojencem itd, pol bi pa se lahko povecevala, oziroma se lahko odloci delodajalec...
ODGOVORI
3 2
Hc4life
20. 09. 2025 18.32
+7
Lek in krka 2500 neto
ODGOVORI
7 0
razumi če lahko
20. 09. 2025 18.30
+8
Božičnica je ok takoj jo izplačam tudi ,če je obvezna samo mora bit kriterij ,ki ga delodajalec lahko sam določi ne pa takoj za vse enako !! Dopust , regres , božičnica , delovna uspešnost vse je lahko obvezno vendar mora biti vezano na delovne dni ne pa vsi enako koliko prispevaš toliko dobiš in konec , če te ni na delovnem mestu ker si pač bolan dobiš bolniško ne moreš pa imet enako dopusta , božičnice , regresa ... kot tisti ,ki dela celo neto !!
ODGOVORI
9 1
MasteRbee
20. 09. 2025 18.33
-1
Mogoče je kriv za njegovo bolezen prav delodajalec?
ODGOVORI
4 5
razumi če lahko
20. 09. 2025 18.38
+3
Mogoče pa ima bulo pod pazduho poznam še in še takih iz večjih podjetij kako izkoriščajo in to niso izjeme ampak praksa !! Tudi tukaj bi se dalo hitro narediti red takoj ko prideš k zdravniku , da te boli roka , se ti vrti , boli noga , psihično si izčrpan , boli križ vse to so težave ,ki lahko vplivajo na vožnjo avtomobila zato sledi začasni odvzem vozniškega dovoljenja pa bo 80 % teh težav rešenih !!
ODGOVORI
3 0
natas999
20. 09. 2025 18.28
+7
klovni
ODGOVORI
8 1
nastjamarko
20. 09. 2025 18.22
-3
Tisti delodajalec ki ne more dati bozicnice naj firme zaprejo ker tam so verjetno ze zdaj delavci na minimalcu sefi se pa s porscheji vozijo. Banda delodajalska
ODGOVORI
10 13
razumi če lahko
20. 09. 2025 18.27
+9
torej tudi država mora zapret vse saj nas bo zadolževala za božičnico proračunskih ?!
ODGOVORI
11 2
MasteRbee
20. 09. 2025 18.34
+5
To se pravi kar je delavcu vzel golobizem naj vsaj del vrne delodajalec?
ODGOVORI
5 0
boslo
20. 09. 2025 18.22
+16
Niste normalni, še ene stvari ne znate speljat
ODGOVORI
17 1
Watcherman
20. 09. 2025 18.21
+10
Če ne bi imeli delavcev ne bi vi imeli nič gospodje gospodarstva.
ODGOVORI
10 0
razumi če lahko
20. 09. 2025 18.26
+12
in obratno ,če ni gospodarstva tudi delavec nima službe !! Edini ,ki ti krade je država koliko dobiš plače skoraj toliko pobere še država in ti vidiš samo šefov Mercedes ali BMW vendar je na cesti toliko teh avtomobilov ,da sigurno ni toliko podjetnikov !!
ODGOVORI
12 0
