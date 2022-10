Boštjančič: Petrol meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo

Vlada, ki je lastnica 25,01-odstotnega deleža družbe Geoplin, je SDH poudarila strateški pomen pri zagotavljanju stabilne dobave zemeljskega plina gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem in ga pozvala, naj opravi vse potrebne upravljavske aktivnosti v družbi.

"SDH bo pregledal situacijo in vladi s spremembo letnega načrta upravljanja predlagal aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za zagotavljanje strateškega interesa države," je dodal Boštjančič. SDH bo tako zdaj razmere podrobno preučil in vladi skladno z zakonom o SDH in ostalo relevantno zakonodajo predlagal aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje zanesljive dobave zemeljskega plina. "O tem se bo torej odločalo na skupščini družbe v soglasju z ostalimi delničarji," je dodal Boštjančič, a poudaril, da vlada ne bo izvajala enostranskih aktivnosti in da bodo o dogajanju obvestili tudi Evropsko komisijo.

Nacionalizacija ali dokapitalizacija Geoplina?

"Vlada nima nobene želje po nacionalizaciji družbe Geoplin," je dodal Boštjančič in pojasnil, da so najprej dobili opozorila Petrola, ki je večinski delničar družbe, da se na energetskem trgu pojavljajo težave. "Zato družba Petrol meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo. V tem kontekstu so tudi pozvali vlado in SDH, da naj preučijo razmere in se razjasnijo, ali je SDH pripravljen dokapitalizirati družbo," je pojasnil Boštjančič.

Petrol, ki je 74,34-odstotni lastnik te družbe, je vladi v dopisu pojasnil tudi, da nimajo sredstev za dokapitalizacijo in naj te možnosti niti ne pričakujejo. "SDH zdaj zelo pozorno spremlja dogajanje. Ni skrivnost, da je družba Geoplin strateškega pomena za Slovenijo, saj zagotavlja okoli 70 odstotkov dobave s plinom," je pomen družbe pojasnil Boštjančič.