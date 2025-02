Boštjančič o reševanju podjetja CSS: prenosa med strateške naložbe ne bo

Kritike so padle tudi na delo novinarjev: "Mediji velikokrat tudi precej nekritično povzamete te izjave. Ves čas mešate in v veliki meri je to tudi krivda, žal mi je, medijev ..."

Do izjav koalicijskih partnerjev pa je bil precej kritičen minister za finance Klemen Boštjančič , ki je po nekaj tednih ponovno stopil pred kamero. " Nisem eden od tistih ministrov ali politikov, ki radi hodijo pred kamere, pa v podjetja, pa dajejo všečne izjave /.../ Ne pa pred mediji nastopati s politikantskimi izjavami v tem razgretem ozračju in tekmovanju predvsem politikov v tem, kdo bo dal bolj všečno izjavo."

Luka Mesec in Matjaž Han. To sta ministra za delo in gospodarstvo, ki sta obiskala invalidsko podjetje CSS in javno podprla poziv, da se škofjeloška družba prestavi med strateške naložbe države. Gre za status, ki preprečuje, da bi SDH podjetje prodal.

Obe invalidski podjetji, poleg CSS-ja še Bodočnost, pa da ne izpolnjujeta nobenega strokovnega kriterija, potrebnega za uvrstitev med strateške naložbe. Čeprav je strategija upravljanja državnih naložb povsem politični dokument, pravi tudi minister. Napovedal pa je popravke, ki bodo bolj poudarili pomen družbene odgovornosti.

"Strategijo želimo spremeniti in v tem kontekstu nasloviti problematiko invalidskih podjetij in cilje, ki jih je treba in v tem primeru SDH, ki jih bo moral zasledovati v podjetju CSS, Bodočnost in ostalih."

Boštjančič napoveduje tudi, da bo spremenjena strategija na vladi v nekaj tednih.

Zaposlene v CSS-ju pa skrbi, da bodo po hitrem postopku prodani.

"Pričakujemo en odgovoren in resen odnos do invalidov, ki se trudijo in želijo delati," je v torek povedala Ana Čermelj iz Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

Minister Han, ki je včeraj pozval k prenosu podjetja med strateške naložbe, da se torej prepreči prodajo, je danes sporočil, da je potrebno najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse, tudi za vlado.