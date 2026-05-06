Gospodarstvo

Boštjančič: Stanje javnih financ daleč od katastrofalnega

Ljubljana, 06. 05. 2026 15.43 pred 35 minutami 3 min branja 11

Avtor:
STA
Klemen Boštjančič

Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega. "Res pa je, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere mora odgovorna politika reagirati pravočasno," je opozoril in znova pozval vse proračunske uporabnike, da poiščejo rezerve.

"To ni slovenska posebnost, to je realnost celotne Evrope. Zato smo finančni ministri EU ta teden v Bruslju največ časa namenili ukrepom zaradi energetske krize," je Klemen Boštjančič povedal o razmerah na področju javnih financ. Dodal je, da je Slovenija trenutno tretja država v EU po višini pomoči, namenjene ukrepom za blaženje energetske krize. "To pomeni, da smo reagirali in zaščitili ljudi in gospodarstvo," je dejal.

Odzivanje ministrstva na spremembe v realizaciji proračuna po njegovih besedah tako ni nobena izredna situacija, saj je to ena od njegovih osnovnih nalog. "Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov," je poudaril. Največja odstopanja beležijo pri stroških dela in izdatkih za zdravstvo, kar pa po njegovih besedah ni presenečenje. "Gre za področji, kjer smo kot država zavestno namenili bistveno več sredstev za ljudi, javne storitve in stabilnost sistema," je izpostavil.

Minister je bil ob tem kritičen do nekaterih predstojnikov organov, "saj lahko rečem, da so izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica". Kritičen je bil tudi do proračunskih uporabnikov, ki predlogov za iskanje rezerv ministrstvu niso predložili. Doslej se je odzvalo 10 ministrstev in en urad. "O tem bomo v četrtek govorili tudi na vladi in institucije ponovno pozvali k oddaji predlogov," je napovedal.

Boštjančič je opozoril tudi na posledice interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku in o katerem bo DZ odločal v ponedeljek. "Apeliram tudi na odgovornost poslancev. Odločitve, ki jih bomo sprejemali naslednje dni, bodo imele posledice še dolgo," je opozoril.

Ponovil je, da na ministrstvu z zaskrbljenostjo spremljajo predlog tega zakona: "Predvsem to, s kakšno lahkoto se opleta s številkami, kot da smo še vedno v predvolilnem obdobju, kar pa nismo. In da prinaša pomembna fiskalna tveganja brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov."

Po njegovih navedbah ima Slovenija zgodovinsko izkušnjo z razvojnim davčnim valom optimizma med letoma 2006 in 2008 in tem, kako hitro se lahko fiskalni prostor zoži, če sprejemamo davčne razbremenitve brez jasnega pokritja izpada prihodkov. "To se nam je takrat zgodilo pred finančno krizo in mislim, da bi se iz tega lahko nekaj naučili. Fiskalna odgovornost ni birokratska mantra ministra ali ministrstva za finance, ampak pomeni zaščito države," je dodal.

Kot je pojasnil, je treba poiskati rezerve, da se bo primanjkljaj za letos lahko znižal s 3,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na 3,0 odstotka. Ob tem pa je opozoril na posledice interventnega zakona, za katerega na ministrstvu negativne učinke ocenjujejo na okoli 1,4 odstotka BDP na leto.

Očitke, da je k temu pripomogla plačna reforma, je zavrnil in opozoril, da je del stroškov dela neposredno resda povezan s tem, saj so plačna nesorazmerja začeli popravljati po 15 letih, del pa bi rasel tudi sicer. "Če zaposliš nove ljudi v zdravstvu, šolstvu, raziskovalnih dejavnostih, socialnih zavodih, to pomeni večje stroške dela," je povedal. Je pa opozoril na uvedbo fleksibilnejšega nagrajevanja, pri katerem pa so nekateri zlasti v šolstvu in zdravstvu šli čez mejo. "V enem delu javnega sektorja so predvidene ukrepe zelo široko uporabili," je dejal.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Beila Ciao1
06. 05. 2026 16.31
Stanje je zelo dobro ,ker Alenka Bratušek tam ,ker je za to poskrbi.
Beila Ciao1
06. 05. 2026 16.24
Gospod Boštjančič ve ksk je dobro Adrio je edino precenil.
JApajaDAja
06. 05. 2026 16.16
pravilno,da ta vlada pušča naslednji "polno kaščo"...saj ste sedaj 4 leta garali le za dobrobit slo naroda....hvala vam.....
Bbcc12
06. 05. 2026 16.12
Hojs je lepo povedal, da je državna blagajna polna rezerv in da se ne bo poznalo 900 milijonov na leto manj v državni blagajni, ki bo nastalo s sprejetjem zakona desnice. Kaj janšisti ne verjamete sdsu?
25.maj
06. 05. 2026 16.11
sam se hvali, ja, pa karto za ameriko si kupi kot uni na madžarskem
ThorStorm666
06. 05. 2026 16.10
Predstavniku lažnive svobode pač ni za verjet
Bbcc12
06. 05. 2026 16.24
SDS*
BrezPitt
06. 05. 2026 16.10
Desnuharjad zavaja, da je sedanja vlada pustila ogromno luknjo. Da ne samo zavajate dajte številke ven kako je Slovenija zavožena v teh 4 letih. Zadolžena je 2.3% bdp kar jo uvršča v sredino eu, npr.Madžarska je na repu z 6.7%. Tako opevana Trumpovska ZDA je zadolžena že 100% bdp-ja!!!! Si predstavljate te številke???
DKR
06. 05. 2026 16.32
Pišek, mišek Bre Pitt je skoval besedico desnuharjad in je kot otroček ponavlja v vsakem svojem bevskanju. O številkah pa tako ali tako nimaš pojma,...a jih najdeš v Pionirčku ali Cicibanu,..ker so dejanske, uradne številke popolnoma drugačne, nimaš osnovneg ekonomskega znanja.
Vakalunga
06. 05. 2026 16.07
Res je BANKROT...)))
dron
06. 05. 2026 16.15
Bankrot bo pri tebi, kajti sef in idol ti bo podrazil pingo in pasjo radost z sto procentov🐑🙈🤣
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
