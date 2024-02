Boštjančič: Velik delež vpisov obveznic opravljen prek trgovalnih računov

Kot je ob današnjem lastnem vpisu tako imenovanih ljudskih obveznic v Ljubljani dejal Boštjančič, je povpraševanje po obveznicah skladno s pričakovanji in enakomerno vse dni od začetka vpisa 1. februarja. Zneski vpisov so zelo različni.

Obveznice so dostopne prek petih distributerjev. To so banke NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borzno-posredniška družba Ilirika. Število vpisnih mest so naknadno povečali za 11 na 260. "To kaže na velik interes tudi pri naših partnerjih," je dejal minister.