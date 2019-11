Boxmark zapira proizvodnjo v Murski Soboti

Koliko ljudi bo na delo odhajalo v Kidričevo, koliko pa jih bodo odpustili, podjetje še ne razkriva, je pa generalni direktor Boxmarka Marjan Trobiš povedal, da so želeli biti korektni do zaposlenih in so jim zato svojo odločitev napovedali kar nekaj časa prej. Odpovedi pogodb o zaposlitvi bodo tistim, s katerimi se bodo razšli, predali predvidoma do konca meseca, pred tem pa se bodo pogovarjali z vsakim posebej, da ugotovijo, kdo si sploh želi vsakodnevne vožnje na delo v Kidričevo.

Med razlogi za zaprtje obrata v Murski Soboti je navedel predvsem optimizacijo proizvodnje z bolj sodobnimi stroji, seveda pa tudi ohlajevanje avtomobilskega trga, zaradi katerih količina naročil upada. Kot je dodal Trobiš, so na srečo pravočasno investirali v posle z večjo dodano vrednostjo, ki pa jih bodo lahko realizirali na matični lokaciji v Kidričevem, kjer je zaposlenih okoli 1600 ljudi.

"Proizvodnjo v Murski Soboti smo leta 2014 odprli začasno zaradi povečanega obsega dela, pri čemer smo načrtovali, da bomo tam samo leto dni. Izkazalo se je, da so bile potrebe večje, zato smo zgodbo v Murski Soboti peljali kar pet let. V tem času se je v tehnologiji marsikaj spremenilo in težko delamo brez pomoči sodobnih strojev, ki pa jih imamo v Kidričevem," je spomnil Trobiš.

V Boxmarku so sicer že pred časom začeli priložnosti za nove posle iskati tudi zunaj avtomobilske industrije, med drugim v ladijski, letalski in pohištveni industriji, kar bi jim zagotovilo višjo dodano vrednost njihovih proizvodov. Če so še pred tremi leti s temi posli beležili manj kot odstotek proizvodnje, so se zdaj že približali štirim odstotkom. Trobiš pravi, da to dokazuje pravilno usmeritev, ki jim bo v prihodnje omogočila stabilnejše poslovno okolje.

Kidričevsko podjetje je zadnji dve leti poslovalo negativno, lani so ob štiriodstotnem padcu prodaje, ki je znašala 152 milijonov evrov, beležili kar deset milijonov evrov čiste izgube. Kot pravi prvi mož podjetja, je bila to tudi posledica prestrukturiranja, so se pa zdaj odpovedali poslom, ki so jim prinašali izgubo. V letošnjem letu bo rezultat še negativen, o čemer so seznanjeni tudi lastniki, ki lahko dobiček znova pričakujejo v letu 2020. Izgube so v podjetju pokrili z lastnimi viri in po Trobiševih besedah družba ni zadolžena.