Božič prevzel vodenje Združenja Manager, nagrada za življenjsko delo Merviču

Predsednica Združenja Manager, Medeja Lončar , je vodenje združenja na današnjem januarskem srečanju predala dosedanjemu podpredsedniku, Andreju Božiču . "Trajnostno voditeljstvo ostaja v ospredju in osrčju delovanja Združenja Manager, še posebej se bom posvetil modernejši organizaciji in podpori članov," je napovedal.

"Sprememba se morda zdi večja, kot je, a program in prioritete združenja, ki sem jih sooblikoval, ostajajo enake," pa je zagotovil Božič. Skupaj s člani upravnega odbora bo krmilo združenja držal v isti smeri, je napovedal in dodal, da trajnostno voditeljstvo ostaja v ospredju delovanja Združenja Manager.

"Želim, da ostanemo odprti za iskanje novih modelov delovanja in da nas pri tem vodi odgovornost," je ob predaji funkcije dejala Lončarjeva, ki je prepričana, da bo Božič kot izkušen menedžer v vodenje vnašal sodobno znanje in lastne izkušnje preobrazbe.

Lončarjeva, sicer direktorica Siemensa Slovenija in predsednica uprave Siemensa Hrvaška, je oktobra lani prevzela še vodenje Siemensa v Srbiji. Kot je dejala danes, dodatne vodstvene naloge posegajo v čas in energijo, potrebno za odgovorno opravljanje funkcije predsednice združenja, zato bosta z Božičem zamenjala vlogi.

Dosedanji prejemniki priznanja za življenjsko delo so Stane Rožman, Jože Mermal, Bogomir Strašek, Jožica Rejec, Aleš Mižigoj, Cvetana Rijavec, Danica Purg, Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.

Podelili nagrado za življenjsko delo za leto 2021

Prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2021 je dolgoletni generalni direktor družbe Spar Slovenija, Igor Mervič. Za mladega menedžerja leta 2021 pa so razglasili direktorja komerciale v Tenzorju, Miho Senčarja.

Mervič je družbo Spar Slovenija kot generalni direktor vodil do konca leta 2020, danes pa je član njenega nadzornega sveta in svetovalec koncerna. Spar je pod njegovim vodstvom postal trgovec z drugim največjim tržnim deležem v Sloveniji in tretjim v skupini – za Sparom v Avstriji in Južni Afriki, so v obrazložitvi letošnjega prejemnika nagrade med drugim zapisali v Združenju Manager.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je Mervič ves čas vodenja podjetja postavljal trende v panogi ter se podpisal pod številne uspešne in družbeno odgovorne projekte, pri čemer so med drugim izpostavili projekt Štartaj, Slovenija. Nekdanji generalni direktor je bil ves čas vpet tudi v širše družbeno okolje – je dolgoletni član upravnega odbora Združenja Manager in Trgovinske zbornice Slovenije ter podpredsednik košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, so v obrazložitvi izbora nagrajenca zapisali v Združenju Manager.