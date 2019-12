Božični nakupi: Američani največji zapravljivci, Slovenci bolj preudarni

Praznični čas je zadnja leta usmerjen predvsem v obdarovanje, kar se izrača tudi v povprečnem uvozu izdelkov, primernih za darila. Podatki o uvozu kažejo, da so še vedno najbolj priljubljena klasična darila. Statistični urad ugotavlja, da se Slovenci v prednovoletnem času največkrat odločimo za nakup elektronskih in gospodinjskih naprav, radi pa nakupujemo tudi kozmetiko, oblačila in živila.

V anketi, v kateri je sodelovalo 21.943 bralcev portala 24ur.com, nas je zanimalo, koliko Slovenci v povprečju zapravijo za decembrske nakupe. Največ vas je odgovorilo, da za nakupe porabite manj kot 100 evrov. Skoraj 6000 vas pravi, da porabite med 100 in 200 evri. Najmanj vprašanih porabi med 300 in 400 evri. Približno 3000 sodelujočih v anketi pa je za božične nakupe zapravilo več kot 400 evrov. Točne podatke si lahko ogledate v spodnji tabeli:

Britanci sicer najraje nakupujejo čokolade, kozmetiko, parfume, hrano in pijačo. Otrokom najraje podarijo knjige, najstnikom pa športna oblačila in denar.

Španci in Italijani porabijo do 600 evrov

Glede na statistične podatke so Britancem, ki so največji zapravljivci v Evropi, tik za petami so jim Italijani in Španci. Italijanska družina v povprečju za praznike porabi 549 evrov, največ denarja pa gre za hrano in pijačo, še posebej za nakup šampanjcev in božičnih tort.

Velike razlike so med potrošniki, ki živijo na severu Italije in tistimi, ki živijo na otokih. Če nameravajo prvi zapraviti okoli 500 evrov, prebivalci italijanskih otokov ne nameravajo kupovati daril.

Španci bodo v povprečju zapravili nekaj več evrov kot Italijani, in sicer okoli 600 evrov. 241 evrov porabijo za darila, 173 za hrano, 105 za izlete in 82 za druženje s prijatelji in družino.