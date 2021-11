Božičnica: kdo bo prejel 2250 evrov bruto, kdo 240 evrov bruto, kdo nič?

Med tistimi, ki bodo ob koncu leta izplačali najvišje nagrade, je škofjeloško podjetje LTH Castings, kjer bodo prav vsi zaposleni prejeli po 2250 evrov bruto. Tudi v ajdovskem podjetju Bia Separations bodo radodarni, saj bodo izplačali najvišjo neobdavčeno božičnico, torej do višine povprečne bruto plače v državi, ki trenutno znaša okoli 1900 evrov. Vsi zaposleni imajo po novem tudi variabilni bonus v obliki enkratnega izplačila, ki je vezan na doseganje prodajnih ciljev.

Med farmacevti so v Leku že napovedali izplačilo božičnice v skladu s kolektivno pogodbo, ki jo bodo v višini 1400 evrov bruto izplačali sredi decembra, pri čemer jo bodo prejeli tako redno zaposleni kot tudi agencijski delavci. Ob tem so za začetek leta napovedali še plačilo za delovno in poslovno uspešnost v preteklem poslovnem letu.

V Krki uspešnost glede na dosežke izplačujejo dvakrat letno, v decembru pa jim vsako leto izplačajo tudi božičnico, a bo njen znesek znan v naslednjih tednih. Medis sodelavce nagrajuje na različne načine, tako kot vsako leto pa jim bodo tudi letos izplačali 13. plačo v višini ene plače.

V mariborskem Henklu so pred nekaj dnevi že prejeli 13. plačo, ki je ob izplačilu oktobrske plače znašala polovico povprečne bruto plače v Sloveniji. V tamkajšnjem podjetju Weiler Abrasives pa na osnovi podjetniške kolektivne pogodbe zaposlenim izplačujejo tudi variabilni del plače iz naslova poslovne uspešnosti, a trenutno usklajevanje kriterijev in višine še ni zaključeno. Perutnina Ptuj bo letos zaposlenim izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti, višina pa bo sprejeta v dogovoru s sindikatom.

V bančnem sektorju namerava zaposlene ob koncu leta nagraditi Nova KBM, vendar tudi tam višine izplačila še niso določili, medtem ko v NLB božičnice ali 13. plače ne izplačujejo. Odvisno od doseženih rezultatov lahko skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim izplačajo nagrado za poslovno uspešnost, glede na zadnje zelo dobre rezultate pa pravijo, da bo ta letos predvidoma izplačana.

Med trgovci so za zdaj najbolj konkretni v Hoferju, kjer bo več kot 2000 zaposlenih decembra prejelo nagrado v višini 240 evrov bruto, pri čemer poudarjajo, da so bili letos vsi deležni tudi regresa v višini 1700 evrov. V Lidlu odločitve za izplačilo še niso sprejeli, v Mercatorju pa je bila doslej božičnica izplačana vsako leto, zato računajo, da bo tako tudi letos. V Sparu so za zaposlene prav tako napovedali nagrade, višine še niso izdali, bo pa ta usklajena z rezultati poslovanja.

Od podjetij v državni lasti je izplačilo poslovne uspešnosti napovedala Pošta Slovenije, kjer so v ta namen rezervirali 4,2 milijona evrov, ob tem pa napovedali, da bo izplačilo višje, kot je bilo pretekla leta. V HSE v decembru načrtujejo izplačilo nagrade v višini dobrih tisoč evrov bruto na zaposlenega, medtem ko v Slovenskih državnih gozdovih pravijo, da odločitve o tem še niso sprejeli.

Božičnice v za zdaj še neznani vsoti bodo izplačevali tudi v mežiškem Tabu, gradbenem podjetju Pomgrad in novomeški Adrii Mobil. V Elanu bodo te predvidoma višje kot lani, kakšne bodo, se za zdaj niso odločili še niti v bistriškem Impolu in skupini Sij.

Pivovarna Laško Union bo zaposlenim izplačala tisoč evrov bruto, v družbi Goodyear pa je letna nagrada vezana na doseganje poslovnih rezultatov. Ker bodo predvidoma dosegli zadane cilje, bodo zaposleni z novembrsko plačo prejeli po 430 evrov. V Štorah Steel pravijo, da bo znesek izplačila odvisen od poslovnega uspeha podjetja, v Luki Koper pa o izplačilu običajno odločajo šele sredi decembra.

O izplačilu in višini letnih nagrad se za zdaj še niso odločili v zavarovalnicah Triglav in Sava, prav tako ne v telekomunikacijskem operaterju Telemach, medtem ko v družbi A1 pravijo, da imajo vzpostavljen sistem nagrajevanja uspešnosti skozi vse leto. Ta vključuje večino zaposlenih, ki nagrade prejemajo mesečno ali četrtletno.

Je pa že jasno, da nagrad letos ne bodo prejeli v Iskratelu in Fraportu. V slednjem pojasnjujejo, da je letalska dejavnost zaradi epidemije med najbolj prizadetimi, to pa od njih zahteva skrbnost in varčnost pri vseh vrstah stroškov.

Nič bolje ni v turistični panogi. V novogoriškem Hitu za zdaj o morebitnem izplačilu še niso odločali, v Termah Olimia pa pravijo, da je glede na razmere še veliko prehitro napovedovati morebitno izplačilo poslovne uspešnosti.