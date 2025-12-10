Božičnica prihodnje leto še višja? Kje bo najvišja letos?

Zadnja leta nas redno pozitivno presenetijo v podjetju DataLab. Če so v tem podjetju lani izplačali slabih 5000 evrov bruto, bodo letos znesek skoraj potrojili. Približno 80 zaposlenih se bo lahko razveselilo neverjetnih 14.600 evrov bruto božičnice, kar vključuje tudi neobdavčen zimski regres.
Zelo spodobne bodo tudi božičnice v farmaciji. V Novartisu se bo denimo približno 4200 zaposlenih razveselilo dobrih 2500 evrov dodatka.
Nadpovprečna bodo tudi izplačila v energetiki. V plinovodih bodo poleg zimskega regresa dobili še 1500 evrov bruto nagrade, pri Gen-i še eno minimalno plačo, na Petrolu pa dobrih 860 evrov dodatka.
Radodarni bodo v državnem Telekomu z božičnico v višini dobrih 2500 evrov, pa tudi na Darsu – z dodatnimi 850 evri.
Koliko si bo od božičnice vzela država?
Prinaša pa letošnje izplačilo tudi nekoliko drugačno davčno obravnavo. Obvezni del božičnice, torej slabih 640 evrov, bo prost davčnih bremen in prispevkov. Božičnica do višine povprečne plače pa je bila že sedaj oproščena dohodnine, plačati je bilo treba zgolj prispevke: 22,1 odstotka zaposleni in 16,1 odstotka delodajalec. Pri božičnici nad zneskom povprečne plače pa je treba poravnati tudi dohodnino. Ta seveda po lestvici znaša od 16 do 50 odstotkov.
Kaj to konkretno pomeni za zaposlenega, ki mu podjetje obljublja božičnico v višini povprečne plače? Znesek do 640 evrov je brez davkov in prispevkov, preostanek pa je obdavčen zgolj z 22-odstotno stopnjo, kar pomeni, da bo delavcu, ki mu želi delodajalec nakloniti dobrih 2500 evrov božičnice, v žep padlo nekaj več kot 2090 evrov, delodajalec pa bo moral za to plačati dobrih 2800 evrov.
Na višino božičnice pa tudi letnega regresa pa vpliva tudi višina minimalne plače. Ta naj bi januarja zrastla bolj kot le za zakonski minimum. Na ministrstvu za delo, naj bi naročili nov izračun minimalnih življenjskih stroškov in na tej osnovi najnižje plače dvignili za več kot zgolj letno inflacijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.