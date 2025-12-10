Svetli način
Gospodarstvo

Božičnica prihodnje leto še višja? Kje bo najvišja letos?

Ljubljana, 10. 12. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc , K.H.
Obvezna božičnica oziroma zimski regres je prestala še zadnjo oviro. Državni svetniki so zavrnili pobudo delodajalcev za ustavno presojo in zadržanje zakona, ki ureja dodatek. Zdaj ni več nobenega dvoma: zaposleni se bodo najkasneje do 18. decembra lahko razveselili vsaj slabih 640 evrov neto izplačila. Obvezno izplačilo polovice minimalne plače ob koncu leta pa bo veljalo tudi v prihodnjih letih. Marsikatero podjetje bo do svojih zaposlenih še bolj radodarno od tega, kar je predpisala država. Kje bodo dobili največ?

Zadnja leta nas redno pozitivno presenetijo v podjetju DataLab. Če so v tem podjetju lani izplačali slabih 5000 evrov bruto, bodo letos znesek skoraj potrojili. Približno 80 zaposlenih se bo lahko razveselilo neverjetnih 14.600 evrov bruto božičnice, kar vključuje tudi neobdavčen zimski regres.

Zelo spodobne bodo tudi božičnice v farmaciji. V Novartisu se bo denimo približno 4200 zaposlenih razveselilo dobrih 2500 evrov dodatka.

Nadpovprečna bodo tudi izplačila v energetiki. V plinovodih bodo poleg zimskega regresa dobili še 1500 evrov bruto nagrade, pri Gen-i še eno minimalno plačo, na Petrolu pa dobrih 860 evrov dodatka.

Radodarni bodo v državnem Telekomu z božičnico v višini dobrih 2500 evrov, pa tudi na Darsu – z dodatnimi 850 evri.

Koliko si bo od božičnice vzela država?

Prinaša pa letošnje izplačilo tudi nekoliko drugačno davčno obravnavo. Obvezni del božičnice, torej slabih 640 evrov, bo prost davčnih bremen in prispevkov. Božičnica do višine povprečne plače pa je bila že sedaj oproščena dohodnine, plačati je bilo treba zgolj prispevke: 22,1 odstotka zaposleni in 16,1 odstotka delodajalec. Pri božičnici nad zneskom povprečne plače pa je treba poravnati tudi dohodnino. Ta seveda po lestvici znaša od 16 do 50 odstotkov.

Kaj to konkretno pomeni za zaposlenega, ki mu podjetje obljublja božičnico v višini povprečne plače? Znesek do 640 evrov je brez davkov in prispevkov, preostanek pa je obdavčen zgolj z 22-odstotno stopnjo, kar pomeni, da bo delavcu, ki mu želi delodajalec nakloniti dobrih 2500 evrov božičnice, v žep padlo nekaj več kot 2090 evrov, delodajalec pa bo moral za to plačati dobrih 2800 evrov.

Na višino božičnice pa tudi letnega regresa pa vpliva tudi višina minimalne plače. Ta naj bi januarja zrastla bolj kot le za zakonski minimum. Na ministrstvu za delo, naj bi naročili nov izračun minimalnih življenjskih stroškov in na tej osnovi najnižje plače dvignili za več kot zgolj letno inflacijo.

božičnica znesek dodatek zimski regres
Minifa
10. 12. 2025 19.35
A bo takrat še Slovenija obstajala ali BANKRROTIRALA..
Magic-G-spot
10. 12. 2025 19.34
Na kaninu in pohorju, ce bo sneg ce pa ne pa pac ne.
