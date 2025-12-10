Božičnica prihodnje leto še višja? Kje bo najvišja letos?

Zadnja leta nas redno pozitivno presenetijo v podjetju DataLab. Če so v tem podjetju lani izplačali slabih 5000 evrov bruto, bodo letos znesek skoraj potrojili. Približno 80 zaposlenih se bo lahko razveselilo neverjetnih 14.600 evrov bruto božičnice, kar vključuje tudi neobdavčen zimski regres.

Zelo spodobne bodo tudi božičnice v farmaciji. V Novartisu se bo denimo približno 4200 zaposlenih razveselilo dobrih 2500 evrov dodatka.

Nadpovprečna bodo tudi izplačila v energetiki. V plinovodih bodo poleg zimskega regresa dobili še 1500 evrov bruto nagrade, pri Gen-i še eno minimalno plačo, na Petrolu pa dobrih 860 evrov dodatka.

Radodarni bodo v državnem Telekomu z božičnico v višini dobrih 2500 evrov, pa tudi na Darsu – z dodatnimi 850 evri.