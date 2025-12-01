Svetli način
Gospodarstvo

V nekaterih podjetjih božičnica in tudi nagrada za poslovno uspešnost

Ljubljana, 01. 12. 2025 19.34 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
19

V prazničnem decembru bodo vsi zaposleni prvič dobili obvezni zimski regres v višini 639 evrov. Gospodarska zbornica pa je znova na okopih - opozarja namreč, da višine zimskega regresa brez soglasja sindikatov ne bo mogoče odšteti od nagrade za poslovno uspešnost, ki so jo nekatera podjetja v kolektivnih pogodbah določila še pred zakonsko uvedbo regresa. Tudi premier Golob s tem ni bil seznanjen, pravijo v njegovem kabinetu, obžaluje pa, da se delodajalci o tem niso želeli pogajati.

V nekaterih podjetjih so se s sindikati dogovorili o porazdelitvi izplačil. Koliko znašajo ta izplačila? Kar nekaj podjetij teh odgovorov sicer še nima, a poglejmo najprej znane številke.

Farmacevtski Novartis bo letos skupaj z obveznim zimskim regresom in nagrado za poslovno uspešnost zaposlenim izplačal dobrih 2500 evrov.

V petek so dogovor s sindikatom dosegli tudi v podjetju Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje. Skupaj bodo delavcem izplačali 900 evrov.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

In trgovske verige? Spar je lani izplačal nagrado za poslovno uspešnost v višini 33 odstotkov mesečne bruto plače. Letos bodo zaposleni to nagrado prav tako dobili, a bo od nje odštet znesek obveznega zimskega regresa.

Za podoben pristop so se odločili v Lidlu, kjer bodo zaposlenim namenili enak znesek kot lani. A bo zaposlenim v žepu ostalo več, saj za zimski regres ne bodo plačali davkov in prispevkov. Razliko pa bodo podarili v Lidlovih darilnih karticah.

Tudi OTP Banka bo zaposlenim nakazala enako, a znesek razdelila: 639 evrov kot regres, 900 evrov bruto kot nagrado.

Medtem ko nekatera ostala podjetja še niso določila, koliko bodo namenili zaposlenim, ali bo znesek morda višji od obveznega 639 evrov. Taka podjetja so denimo Luka Koper, pa Petrol, Telekom Slovenije in NLB.

božičnica zimski regres višina nagrade podjetja
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
01. 12. 2025 20.12
+1
Medicinske sestre,paraziti v js dobimo bozicnico. Tudi dobrodelne organizacije bodo vesele,jansisti se odpovedujejo in bodo veselo nakazali denar njim. Hvala jim.🤣🤣😅😂😂🤣🤣😅🤣
ODGOVORI
1 0
BUONcaffee
01. 12. 2025 20.12
Med recesijo smo reševali banke, nobeno posojilo ni zastonj, to vedo na bankah. prav bi bilo da nam banke vrnejo denar.
ODGOVORI
0 0
BUONcaffee
01. 12. 2025 20.10
Dajmo ukiniti božičnico. Nagrade v podjetjih redno izplacujejo že vrsto let.
ODGOVORI
0 0
Truth
01. 12. 2025 20.04
A nismo OTP BANKE prej NKBM dokapitalizirali? So ze vrnili, da lahko talajo?
ODGOVORI
0 0
An ban pet podgan
01. 12. 2025 20.04
+1
Božičnica nas bo zdarila po žepu pri dohodnini , sploh tiste ki imamo ozroke. Padli bomo v višji dohodninski razred. Seveda se bo to dogajalo po volitvah. "Butalci" 🤣
ODGOVORI
2 1
Vakalunga
01. 12. 2025 20.03
+0
Ob več kot milijardi in pol veliki luknji bi moral JAVNI sektor vrniti saj eno plačo.drgač jih je lahko zelo sram..
ODGOVORI
1 1
NLKP
01. 12. 2025 20.02
Kje je Krka?
ODGOVORI
0 0
lipov list
01. 12. 2025 19.55
+2
zdaj ne bi dali nič, januarja se bodo pa hvalili koliko je bili dobička
ODGOVORI
3 1
lipov list
01. 12. 2025 19.55
+1
*bilo
ODGOVORI
1 0
Pompozni
01. 12. 2025 19.55
+4
Kaj pa božičnica za oskrbovalca dr. člana?
ODGOVORI
4 0
Pompozni
01. 12. 2025 19.56
+0
Nema, nema kredita, nema regresa, nema božičnice za 24 ur dela na dan! Pa dobr no..
ODGOVORI
1 1
kr en 123
01. 12. 2025 19.49
+2
Ode jahta
ODGOVORI
3 1
jedupančpil
01. 12. 2025 19.54
se niste zgruntal.... jahta bo, ampak bo tudi tuna calvo drugo leto 11e ;)
ODGOVORI
0 0
lakala28
01. 12. 2025 19.48
+1
No tukaj vsaj glasne fovšije bolnika in njegove srenje ala obrtna zbornica, gospodarska zbornica in ostalih varuhov tajkunov, ne bo slišati. Vsaj nekomu bodo na firmi polepšali praznike, ostali bomo pač zadovoljni s stokrat prekleto božičnico v vrednosti 693 EUR.
ODGOVORI
3 2
Bbcc12
01. 12. 2025 19.47
+3
Tem podjetjem bo ostalo več v žepu. Davčna optimizacija za podjetja, ki dajo.
ODGOVORI
3 0
tajda112
01. 12. 2025 19.47
+4
...koliko kvazi kapitalistov sedaj odbija božičnico od poslovne uspešnosti... sami sebi pa avte, bonuse...
ODGOVORI
5 1
Rothschild1
01. 12. 2025 20.00
+0
tajda, ne jokcat. Odpri podjetje, zaposli nekaj delavcev in jim placuj posteno placilo in seveda obvezni “zimski dodatek”. Ko bos to naredila, se bos lahko pritozevala nad nami podjetniki. Do takrat pa lahko lajas v luno in na kaksen drug nacin zdravis svojo zavist 🤷‍♀️
ODGOVORI
2 2
Misika1967
01. 12. 2025 20.09
+2
Pravi podjetniki delajo in ne pisejo bedarij tukaj.
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
01. 12. 2025 19.44
-1
so ze mahinacije :)))))
ODGOVORI
0 1
