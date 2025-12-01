V nekaterih podjetjih božičnica in tudi nagrada za poslovno uspešnost

V nekaterih podjetjih so se s sindikati dogovorili o porazdelitvi izplačil. Koliko znašajo ta izplačila? Kar nekaj podjetij teh odgovorov sicer še nima, a poglejmo najprej znane številke.
Farmacevtski Novartis bo letos skupaj z obveznim zimskim regresom in nagrado za poslovno uspešnost zaposlenim izplačal dobrih 2500 evrov.
V petek so dogovor s sindikatom dosegli tudi v podjetju Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje. Skupaj bodo delavcem izplačali 900 evrov.
In trgovske verige? Spar je lani izplačal nagrado za poslovno uspešnost v višini 33 odstotkov mesečne bruto plače. Letos bodo zaposleni to nagrado prav tako dobili, a bo od nje odštet znesek obveznega zimskega regresa.
Za podoben pristop so se odločili v Lidlu, kjer bodo zaposlenim namenili enak znesek kot lani. A bo zaposlenim v žepu ostalo več, saj za zimski regres ne bodo plačali davkov in prispevkov. Razliko pa bodo podarili v Lidlovih darilnih karticah.
Tudi OTP Banka bo zaposlenim nakazala enako, a znesek razdelila: 639 evrov kot regres, 900 evrov bruto kot nagrado.
Medtem ko nekatera ostala podjetja še niso določila, koliko bodo namenili zaposlenim, ali bo znesek morda višji od obveznega 639 evrov. Taka podjetja so denimo Luka Koper, pa Petrol, Telekom Slovenije in NLB.
