V nekaterih podjetjih božičnica in tudi nagrada za poslovno uspešnost

V nekaterih podjetjih so se s sindikati dogovorili o porazdelitvi izplačil. Koliko znašajo ta izplačila? Kar nekaj podjetij teh odgovorov sicer še nima, a poglejmo najprej znane številke.

Farmacevtski Novartis bo letos skupaj z obveznim zimskim regresom in nagrado za poslovno uspešnost zaposlenim izplačal dobrih 2500 evrov.

V petek so dogovor s sindikatom dosegli tudi v podjetju Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje. Skupaj bodo delavcem izplačali 900 evrov.