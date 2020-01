Božičnice dvignile novembrsko povprečno plačo na 1235 evrov neto

Izredna izplačila, kot so 13. plače in božičnice, so tradicionalno dvignile novembrsko povprečno plačo. Ta je v neto znesku dosegla 1234,75 evra in bila od oktobrske nominalno višja za deset odstotkov, realno pa za 9,9 odstotka, je danes objavil statistični urad. Povprečno izredno izplačilo je sicer lani novembra doseglo 723,92 evra.

Povprečna bruto plača za november lani je medtem dosegla 1897,90 evra in je bila nominalno za devet odstotkov, realno pa za 8,9 odstotka višja od plače za oktober. Tolikšna razlika med povprečno plačo za oktober in povprečno plačo za november je bila tako kot v prejšnjih letih predvsem posledica višjih izrednih izplačil zaposlenim ob koncu leta, kot so 13. plače in božičnice oz. nagrade za poslovno uspešnost. S plačo za november je izredno izplačilo prejelo 23,3 odstotka vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, ali vsega 0,1 odstotne točke več, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2018. Izredno izplačilo, izplačano s plačo za lanski november, je v bruto znesku sicer povprečno doseglo 723,92 evra. Božičnice in 13. plače so dvignile novembrsko povprečno plačo na 1235 evrov neto. FOTO: Dreamstime Medletno je bila novembrska plača v bruto znesku nominalno višja za 4,7 odstotka, v neto znesku pa za 4,1 odstotka. Realno je bila novembrska bruto plača v primerjavi z novembrom 2018 višja za 3,3 odstotka, novembrska neto plača pa za 2,7 odstotka. Povprečna neto plača za november je bila sicer glede na plačo za oktober višja tako v zasebnem sektorju, kjer je narasla za 12,9 odstotka, kot v javnem sektorju, kjer je bila višja za pet odstotkov. V ožjem institucionalnem sektorju država, kjer izrednih izplačil ni, je bila višja le za 2,2 odstotka. Povprečna neto plača za november se je v primerjavi s plačo za oktober najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 24,2 odstotka). Za več kot 15 odstotkov se je zvišala še v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 24 odstotkov) ter v predelovalnih dejavnostih (za 16,5 odstotka). Povprečna neto plača za november je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Dosegla je 1974,56 evra. Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (872,44 evra) in v gostinstvu (874,86 evra).