Božičnice v povprečju znašale 930 evrov bruto: zvišale povprečno plačo

Povprečna bruto plača za november lani je medtem dosegla 2244,35 evra, so sporočili s Statističnega urada RS. To je nominalno 10,9 odstotka več kot oktobra, realno pa 9,9 odstotka več.

Tolikšna razlika med povprečno plačo za oktober in povprečno plačo za november je bila tako kot v prejšnjih letih predvsem posledica višjih izrednih izplačil zaposlenim ob koncu leta, kot so 13. plače in božičnice, so pojasnili na uradu.

S plačo za november je izredno izplačilo prejelo 23,4 odstotka vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo. Povprečni bruto znesek izrednega izplačila je znašal 928,90 evra in je bil za 16,6 odstotka višji kot pri izplačilu plače za november leto prej.

V primerjavi s plačo za oktober se je povprečna bruto plača zvišala v obeh sektorjih – v zasebnem sektorju za 13,9 odstotka, v javnem sektorju pa za 5,4 odstotka.