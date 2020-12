Božičnico bo letos prejelo manj zaposlenih kot pretekla leta

Od leta 2018 so nagrade ob koncu leta – božičnice, trinajste plače ali nagrade za poslovno uspešnost – manj obdavčene. Do višine povprečne bruto plače, zadnja je znašala dobrih 1800 evrov, namreč ni treba plačati dohodnine, temveč zgolj prispevke. A le, če je pravica do izplačila določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi. In tu se zaplete.