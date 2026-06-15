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Gospodarstvo

Bratuškova kritična do višjih marž trgovcev z gorivi, Petrol ukrep pozdravlja

Ljubljana, 15. 06. 2026 13.49 pred 1 uro 3 min branja 74

Avtor:
STA D.L.
Petrol

Petkov ukrep vlade, ki je ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepi vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi volitvami. A po navedbah Petrola, zgornja dovoljena marža v okviru regulacije cen tudi po vladni odločitvi, še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja v zadnjih letih. Kot so zapisali, je marža še vedno med najnižjimi v primerljivih državah v regiji.

"Znova smo lahko ugotovili, da gre tej vladi, tej koaliciji samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi," je ob robu seje DZ dejala Alenka Bratušek, donedavna ministrica za infrastrukturo in zdaj poslanka ter predsednica komisije DZ za nadzor javnih financ.

Dvig marž trgovcem z naftnimi derivati je po njenih besedah še en dokaz za to, da bo koalicija "napolnila žepe bogatih prijateljev" namesto državnega proračuna, saj da bo pozitivni učinek ukrepa na poslovanje trgovcev okoli 40 milijonov evrov.

Petrol
Petrol
FOTO: Bobo

Spomnila je, da je prejšnja vlada v času cenovnega šoka zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znižala trošarine na minimum, kar da je sicer pomenilo za okoli 130 milijonov evrov izpada iz v državnem proračunu, a je bilo to namenjeno temu, da bi breme višjih cen nafte ljudje čutili čim manj.

Napovedala je sklic seje komisije za nadzor javnih financ, na kateri naj bi skušali ugotoviti razloge za odločitev nove vlade.

Je pa pripomnila, da je ta ukrep "samo še en dokaz, da je bil tisti primanjkljaj bencina, kurilnega olja in dizla teden pred volitvami predvolilna manifestacija za te, ki danes vračajo usluge".

Preberi še Vlada za šest mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Obenem je šla vlada trgovcem – največji med njimi je Petrol, poleg njiju sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell – na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta.

Ti ukrepi bodo blagodejno vplivali na dobičkonosnost trgovcev. Se bo pa zaradi kombinacije teh sprememb na drugi strani cena dizla po ocenah pristojnega ministrstva za infrastrukturo in energetiko zvišala za približno sedem centov na liter, 95-oktanskega bencina zvišala za približno 2,5 centa na liter in kurilnega olja za približno 2,2 centa na liter.

Petrol: Regulirana marža med najnižjimi v regiji

V Petrolu odločitev vlade pod vodstvom Janeza Janše pozdravljajo. Obenem pa so v odzivu za medije poudarili, da regulirana marža v Sloveniji tudi po spremembi ostaja med najnižjimi v "primerljivih državah regije". "Medtem ko regulirane maloprodajne marže v primerljivih državah praviloma dosegajo med 15 in 19 centov na liter, regulirana marža v Sloveniji znaša 11,5 centa na liter," so navedli.

Regulirana marža po njihovih navedbah tudi po spremembi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja. V zadnjih letih so se občutno povečali stroški dela, logistike, energije, financiranja in zagotavljanja energetske infrastrukture, so našteli.

Petrolova cisterna
Petrolova cisterna
FOTO: Bobo

V poslovnem mediju Finance so sicer ocenili tudi pozitiven učinek omenjenih sprememb pri biokomponenti. Te po njihovih navedbah učinkujejo na način, kot bi bila zgornja dovoljena marža dejansko dvignjena na 15 centov za liter.

V Petrolu pravijo, da stroški izpolnjevanja obveznosti uporabe biokomponent v gorivih do zdaj niso bili ustrezno upoštevani, zato sprejeta sprememba predstavlja pomemben korak k bolj uravnoteženemu in predvidljivemu regulatornemu okviru.

V splošnem v tem trgovcu menijo, da sprejete spremembe ohranjajo močno zaščito potrošnikov in obenem izboljšujejo pogoje za dolgoročno zanesljivo oskrbo trga. "Stabilno delovanje sistema, investicije v energetski prehod in doseganje okoljskih ciljev namreč zahtevajo predvidljiv, dosleden in ekonomsko vzdržen regulatorni okvir," so zapisali.

alenka bratušek vlada petrol marže

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KOMENTARJI74

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abc123def456
15. 06. 2026 15.13
vedno se gre samo zato, kdo pobere.
Odgovori
0 0
Vakalunga
15. 06. 2026 15.13
Nima sramu Alenka Aneks, njen začasni krizni davek DDV + 2 % še kar traja, baraba umazana..
Odgovori
0 0
agent.brinko
15. 06. 2026 15.11
in kakšna bo jutri nova cena derivatov?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
15. 06. 2026 15.13
Višja.
Odgovori
0 0
Diabloss
15. 06. 2026 15.10
Pravijo da so marže najnižje v regiji a imajo najvišji dobiček. Čudno
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+1
1 0
Gutenberg
15. 06. 2026 15.10
Zaslužki naftarja so dovoljšnji tudi brez višanja marž. Je pa nekaj res: v javnem sektorju se plače hitro višajo, sami pa za storitve/blago niso pripravljeni plačati kaj več, kot pred tremi leti; je punudba hitro previsoka. Oni bi več imeli, dali pa ne. To je povsem rdeča logika.
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-1
0 1
Samo.Jst
15. 06. 2026 15.07
Če se ne motim, je imel nekoč Stevo neke preračune glede pogonskih goriv... ta kako na država izkorišča glede tega. Me zanima če je to še na spletu kje. Bi bilo kar zanimivo si osvežit spomin.
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0 0
Samo.Jst
15. 06. 2026 15.12
ha, dobil! sam v googla napište 'Stevanović pogonska goriva' pa bo. Ale predsednik državnega zbora! čakamo!
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0 0
EntityOne
15. 06. 2026 15.06
Le salonarje sodi naj Kopitar.
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+1
1 0
bandit1
15. 06. 2026 15.03
Tokrat ima gospa prav.
Odgovori
-5
4 9
Andres
15. 06. 2026 15.02
Lepo vas okol prinasa Jansa. Pa saj, tisti, ki imamo spomin, nismo preseneceni.
Odgovori
-2
7 9
Belibog
15. 06. 2026 15.02
Tatico v arest.
Odgovori
+10
11 1
Diabloss
15. 06. 2026 15.11
Jajota pa za dosmrtnega predsednika a ne
Odgovori
0 0
mptour
15. 06. 2026 15.01
Kaj pa sedaj SdS volilci?
Odgovori
-4
3 7
Julijann
15. 06. 2026 15.01
Te trgovske marže so vedno ena velika potuha vsem trgovcem. Tudi pri drugih stvareh je tako, da proizvajalec dobi najmanj. Nastradal pa vedno končni potrošnik. Tole je povsem bedna odločitev vlade!
Odgovori
+3
5 2
Perrun
15. 06. 2026 15.11
Odločitev?? Mislim, da niso imeli izbire, “račune” glede volitev, ko je Petrol zamikal dobavo bencina da so desni dobili volitve, je pač treba zdaj plačat.
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+1
1 0
brezveze13
15. 06. 2026 14.59
od gdaj pa je šivilja varčevalka. kadfar gre za politično sceno se ponavlja kot papagaj, ko je bila recesija je kljub krizi in recesiji šenkovala grkom ki so bili na veliko višjem nivoju, tudi s plačami ,od slovenije in se ni obremenjevala če bi zaradi tega šla slovenija v bankrot ,sedaj pa pametuje ko jo je golob pobral iz ceste, bomo videli za koga bo navijala ko se bo svoboda razpadla ,bosta verjetno z karlom skupaj pametovala
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+5
7 2
alkimistos
15. 06. 2026 14.58
Koga briga kaj misli Bratuškova? Koji faktor je ta propadla ženska??
Odgovori
+0
8 8
lakala28
15. 06. 2026 14.57
Petrol nič ne pozdravlja, pozdravljajo južne. Kljub rekordnemu dobičku, so južne delavcem zmanjšali regres za 20% in pričeli odpuščati v upravi. Za koga že delajo prostor?
Odgovori
-5
2 7
Bozjidar
15. 06. 2026 14.56
Ta vladamora vrniti dolg vecinskemu lastniku Petrola Dariju Južni dolg,ker je pred volitvami blokiral črpalke z nedobavami goriva
Odgovori
+6
12 6
Kmet ljubi Janeza
15. 06. 2026 14.59
Med drugim tudi to.
Odgovori
+0
1 1
DSS
15. 06. 2026 14.54
Maloprodajne marže distributerjev za bencin v EU niso enotne, saj jih vsaka država oblikuje samostojno. V Sloveniji na primer administrativno določena bruto marža znaša približno 9,9 centa za liter 95-oktanskega bencina, kar je precej pod povprečjem preostale EU
Odgovori
+4
7 3
lakala28
15. 06. 2026 14.59
Bilo je tako pod vlado dr. Golob,a ki je delala za delavce. Vlada prevarantov dela in bo delala za kapitaliste in se bomo najmanj priključili ostalim, ki imajo višje marže. Hvala vsem, ki ste pomagali, da se ta falanga samoizvoli.
Odgovori
-1
4 5
petb
15. 06. 2026 14.53
Še ena od laži te desničarske vlade o znižanju cen energentov. Vrtovec in njegova teološka fakulteta ter ena od božjih zapovedi, ne laži.
Odgovori
+0
12 12
lakala28
15. 06. 2026 14.59
Ta pa res ne laže. Odkar na AC delajo ponoči, ni več kolon.
Odgovori
-1
1 2
bandit1
15. 06. 2026 15.05
Ponoči res me 2 in 3 uro ni kolon, skoraj ni prometa.
Odgovori
0 0
tincoop
15. 06. 2026 14.51
Razumem privatnih in kapitaliste da so volili to vlado, penzionisti in zaposleni, ki ste jo volili pa se morata le počutiti zelo naivne te dni....
Odgovori
+4
11 7
supergigi
15. 06. 2026 14.50
Ta prava se oglaša. Če bi bilo po njeno, bi prenovili železniško postajo na Jesenicah za 200 mio eur. Se ni zastonj ujela v prisluhe Vukovićeve.
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+9
16 7
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