Bratuškova: Madžarsko bolj kot drugi tir zanima slovensko morje, okno v svet

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je prepričana, da se je Madžarska za sodelovanje pri gradnji drugega tira Divača-Koper pogovarjala zato, ker jo zanima slovensko morje. V tujih rokah ne bo končal niti centimeter Luke Koper, je poudarila ob robu seje DZ in dodala: "Če je to razlog, da jih ne bo, jih pač ne bo."

Da načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega železniškega tira Divača-Koper in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen, je v petek v Budimpešti povedal predsednik madžarske vlade Viktor Orban.

Bratuškova, ki je že v soboto ob prihodu na srečanje koalicijskih partnerjev v Ljubljani povedala, da je nameravala vladi predlagati, naj Slovenija drugi tir zgradi sama, a je pred tem še čakala na nekatere izračune, je danes povedala, da že kakšen mesec ve, da bi bil projekt brez sodelovanja Madžarske cenejši. "Za koliko, še ne vem," je dejala.

Dva neuspela referenduma, zakon v veljavi od julija 2017

Čeprav je bil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki omogoča gradnjo drugega tira in črpanje že pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev, sprejet že pred časom, je po njenih besedah obstajala še vrsta odprtih zadev. "Investicijski program še ni bil pripravljen do take mere, da bi ga vlada lahko obravnavala," je povedala Bratuškova. Po dveh neuspelih referendumih je sicer zakon v veljavi od lanskega julija.

Po načrtih prejšnje vlade naj bi Madžarska pri nekaj manj kot milijardo evro vrednem projektu sodelovala z 200 milijoni evrov. A Bratuškova, ki se je s projektom drugega tira začela ukvarjati takoj, ko je zasedla položaj, je ugotovila, da bi bil projekt za Slovenijo cenejši, če bi se ga lotila sama. "Madžarski so bili namreč obljubljeni določeni donosi, obljubljeno ji je bilo tudi 50.000 kvadratnih metrov zemljišča za dolgoročen najem," je pojasnila.

"Sama vladi ne bi nikoli predlagala, naj podpre sodelovanje z Madžarsko pod pogoji, ki jih zahteva," je bila ostra. Ob tem pa jo skrbi, da bi Madžarska sodelovanje pri projektu pogojevala s kakšno zahtevo, za katero sploh še ne vemo. "Madžarsko bolj kot projekt Divača-Koper zanima slovensko morje, okno v svet," je dejala.

Orban je namreč po njenih besedah rekel, da v Luki Trst dobi večji, mogoče celo večinski delež. "Že na zaslišanju za ministrico sem povedala, da tega filma, dokler bom jaz ministrica, ne bo, in da niti centimeter Luke Koper ne bo končal v tujih rokah," je poudarila. "Če je to razlog, da jih ne bo, jih pač ne bo," je dodala.

Bratuškova je ponovila, da je Slovenija sposobna drugi tir zgraditi sama, in to ne morebiti na račun nižjih pokojnin ali plač. "Kajti denar za drugi tir je zagotovljen v drugi bilanci in ne v isti, kot je denar za plače in pokojnine," je povedala in menila, da bi lahko ta strošek zamenjali tudi za kupnino od prodaje NLB.