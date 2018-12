Bratuškova verjame v dogovor z EIB glede drugega tira

"Upam in verjamem, da bo - glede na to, da je Evropska komisija spoznala ta projekt kot pomemben in primeren ter da smo dobili več kot 100 milijonov evropskega denarja - tudi EIB na koncu spoznala, da je to pomemben projekt za Slovenijo in širšo regijo ter ne bo težav s pridobitvijo posojila," je poudarila Alenka Bratušek .

Kot je v začetku meseca v Bruslju pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj po pogovorih s predsednikom EIB Wernerjem Hoyerjem o drugem tiru, se z EIB dogovarjajo za posojilo, ki bi bilo zavarovano v okviru mehanizma evropskega sklada za strateške naložbe, poznanega po okrajšavi Efsi. EIB po neuradnih navedbah izraža pomisleke glede poteka trase, obsega in cene projekta, ki bi lahko bistveno zamaknili njegovo izvedbo, kar bi ogrozilo že odobrena evropska sredstva zanj.

Ministrica je v komentarju teh neuradnih navedb najprej izpostavila obžalovanje, da ne drži, kar sta govorila prejšnji minister in predsednik vlade - da je finančna konstrukcija zaprta. "Z EIB res ni bilo in tudi še ni nič dokončno dogovorjeno," je dejala v Bruslju, kjer se je udeležila zasedanja ministrov EU za energijo in srečala z evropskim komisarjem za energijo Marošem Šefčovičem.

EIB zahteva, da Slovenija še enkrat natančno pregleda projekt

Pojasnila je, da slovenska stran - ministrstvi za infrastrukturo in za finance ter 2TDK - dejavno sodeluje z EIB, ki ima kar nekaj vprašanj na to temo, kar se ji zdi normalno glede na pomen in velikost projekta. EIB po njenih besedah zahteva, da slovenska stran še enkrat natančno pregleda projekt, kar tudi počnejo. Konkretnejša v odgovoru na vprašanje, kaj konkretno zahteva EIB, ni bila.

Na vprašanje, kako razume ponovno odpiranje vprašanja poteka trase, je ministrica odgovorila, da ni človek, ki bi se ukvarjal s teorijo zarot. Ob tem je izpostavila, da so EIB jasno povedali, da je trasa določena, in to že več kot deset let, da se nikakor ne bo spreminjala in da slovenska stran nikakor ne bo pristala na to, da se projekt kakor koli zamakne.