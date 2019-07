Bratuškova z vodstvom 2TDK o projektu Glinščica

"Družba 2TDK je na zahtevo ministrice prejšnji teden poslala krajše poročilo o tej zadevi, danes pa je direktor Brezigar ministrici podrobneje pojasnil okoliščine, ki so privedle do odločitve, da je 2TDK razveljavil izbiro skupine ponudnikov Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel," so pojasnili na ministrstvu.

Bratuškova je na srečanju povedala, da je 2TDK samostojna pravna oseba, ki pa "mora storiti vse za učinkovito poslovanje ter za pošteno in kakovostno izvedbo projekta Divača-Koper". Brezigar je dejal, da "dodatno preverjajo sume ustreznosti ene od predloženih referenc izbranega ponudnika, kar naj bi bilo končano v najkrajšem času".

Družba 2TDK je za izvajalca za gradnjo mostu čez Glinščico, galerije in drugih pripadajočih objektov izbrala skupino Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki je dela ocenila na nekaj manj kot osem milijonov evrov. Ponudbi sta oddala še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).

2TDK je nato izbor razveljavil, saj je ugotovil, da faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezno opravljena, po pregledu pa bo izdal novo odločitev. Ministrica je danes izrazila pričakovanje, da bo družba 2TDK takoj, ko bodo razjasnjene vse okoliščine glede ustreznosti reference, sprejela odločitev, kako namerava to zadevo urediti, so še navedli na ministrstvu.