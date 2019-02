Nemška podjetja zaskrbljena zaradi brexita

Najbolj črnogleda glede prihodnosti so nemška podjetja iz kovinske in avtomobilske industrije, dobavitelji in trgovci na drobno.

Nedavna raziskava Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) je pokazala, da nemško gospodarstvu pozorno spremlja dogajanje okoli brexita in njegovega vpliva na gospodarske odnose med državama. Kakšen bo izstop Velike Britanije iz EU še ni znano , a prihajajoči brexit že bremeni nemška podjetja, ki v prihodnost gledajo s previdnostjo. V raziskavi Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) so nemška podjetja ocenila, da se je njihovo poslovanje v Veliki Britaniji v primerjavi z letom 2018 že sedaj precej poslabšalo.

Le še vsako peto nemško podjetje poroča o dobrih poslih v Veliki Britaniji. Kar 70 odstotkov podjetij v letu 2019 pričakuje poslabšanje poslovanja v Veliki Britaniji. Nemška podjetja so svoje trenutno stanje ocenila precej slabše kot v letu 2018. S trenutnim poslovanjem v Veliki Britaniji ni zadovoljnih 38 odstotkov (25 odstotkov v letu 2018) anketiranih podjetij. Občutno so se zmanjšala tudi pričakovanja podjetij za naslednjih dvanajst mesecev. Kar 71 odstotkov anketiranih podjetij pričakuje upad poslov z Veliko Britanijo.

Leta 2018 je bilo takšnega mnenja 36 odstotkov podjetij. Najbolj črnogleda glede prihodnosti so nemška podjetja iz kovinske in avtomobilske industrije, dobavitelji in trgovci na drobno.

Največje tveganje carinska birokracija

V sklopu raziskave so podjetja morala oceniti, katera tveganja bodo po njihovem mnenju vplivala na njihove posle v Veliko Britanijo po brexitu. Večina, kar 78 odstotkov podjetij, je kot glavno poslovno tveganje navedlo carinsko birokracijo. Carinski postopki ali tehnična soglasja pogosto predstavljajo veliko oviro za uspešno poslovanje in logistiko. Podjetja so izpostavila tudi višje stroške carin in uvoznih dajatev (57 % podjetij) ter pravno negotovost (45 % podjetij).

Nemška podjetja se na izstop Velike Britanije že pripravljajo. Ker podjetja najbolj skrbijo carine in carinski postopki, se skoraj polovica anketiranih podjetij na brexit pripravlja z dodatnimi izobraževanji na področju carin. Zaradi še nejasnega izida, pa večina podjetij še vedno odlaša z visokimi naložbami v človeške vire in IT.