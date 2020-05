Brez državne pomoči prihodnost Renaulta pod vprašajem

Francoski finančni ministerBruno Le Maire je v pogovoru za radio Europe 1, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, povedal, da je prihodnost Renaulta brez pomoči države pod velikim vprašajem. Podjetje se je namreč zaradi koronavirusne krize znašel v resnih finančnih težavah. Komentiral pa je tudi medijsko poročanje, da naj bi Renault razmišljal o zaprtju več tovarn v Franciji, vključno z najpomembnejšo v Flinsu severno od Pariza. "Stališče vlade in države kot delničarke je, da se Flins ne sme zapreti," je poudaril.

Francoska država ima v Renaultu 15-odstotni lastniški delež, s čimer si z japonskim Nissanom deli status največje delničarke v družbi. Vlada se z vodstvom Renaulta trenutno pogaja o petmilijardnem posojilu, ki pa ga po ministrovih besedah ne bo odobrila, dokler ji družba ne predstavi svoje strategije.

Ta bo morala vključevati prehod na okolju prijaznejša vozila, vlada pa od Renaulta pričakuje tudi višjo produktivnost in večji delež doma proizvedenih vozil, predvsem električnih. Načrt zniževanja stroškov naj bi Renault, ki ima v lasti tudi novomeški Revoz, razkril prihodnji petek.

Renault je v prvem četrtletju letos vknjižil 10,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 19,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V celotnem lanskem letu so bili rezultati najslabši v desetletju. V družbi težave pripisujejo posledicam pandemije novega koronavirusa, ki velike preglavice sicer povzroča večini avtomobilskih proizvajalcev. Prodaja novih vozil v EU je namreč aprila upadla za več kot 75 odstotkov, kar je največji padec, odkar Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA) beleži statistiko. V Franciji se je prodaja skrčila za 88,8 odstotka.

V Revozu bodo brez dela ostali agencijski delavci

Kot je pred dnevi povedal Revozov sindikalist Slavko Pungeršič, bodo sodelovanje z delom agencijskih delavcev prekinili konec maja, s preostalim presežkom delavcev pa konec junija.Šlo naj bi za od 400 do 450 začasno zaposlenih. Končno število delavcev, s katerimi bodo prekinili sodelovanje, bo sicer odvisno od morebitne fluktuacije delavcev iz BiH, ki bi ob manjšem zaslužku v dnevni proizvodnji in odprtju severne meje Revoz lahko zapustili, je dodal. V Revozu so povedali, da bodo pri odpuščanju uporabili t. i. mehke ukrepe, med drugim v obliki odpovedi agencijskim delavcem in predčasnega upokojevanja.

Revoz je zaradi epidemije sredi marca za šest tednov zaustavil proizvodnjo. V dveh izmenah so v Novem mestu znova začeli delati v začetku maja, za 12. maj pa napovedali še zagon polovične nočne izmene, vendar se to ni zgodilo.