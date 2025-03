Močno socialno državo bomo lahko imeli samo z močnim in odpornim gospodarstvom, je ob podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tudi predsednik GZS Tibor Šimonka je v nagovoru opozoril, da brez močnega gospodarstva ni močne države.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je na današnjem dogodku v Cankarjevem domu izpostavila, da podjetniki s svojim delom posredno in neposredno podpirajo različne družbene dejavnosti, kot so kultura, šport, in humanitarne akcije, pripomorejo pa tudi k razvoju številnih lokalnih okolij. Zato je po njenem prepričanju njihovemu delu treba priznati ustrezno mesto v družbi. "Večkrat poudarim, da bomo močno socialno državo lahko imeli samo z močnim, odpornim gospodarstvom. Če gre dobro gospodarstvu, gre lahko bolje tudi vsem nam," je dejala.

Podelitev nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke FOTO: Bobo icon-expand

Rdeča nit letošnje podelitve je bila misel klasičnega grškega filozofa Aristotela, da je celota več kot vsota njenih delov. Po prepričanju Pirc Musarjeve bi se morala te misli v tem negotovem obdobju bolje zavedati tudi Evropa. "Sporočila, ki prihajajo z druge strani Atlantika, nakazujejo na skrb vzbujajoče spremembe dosedanjih pravil svetovne trgovinske politike. Uveljavljena pravila in mednarodne pogodbe so pod velikim pritiskom želje po dobri in koristni transakciji," je dejala. Ali bodo takšne transakcije dobre oziroma koristne za vse udeležene strani ali samo za najmočnejše, je še negotovo, enako kot so negotova tudi dosedanja zavezništva, je izpostavila. Razvoj domačih inovacij in krepitev inovacijskih ekosistemov Ob tem je opozorila, da Evropa stagnira, medtem ko ZDA in Kitajska dosegata višjo gospodarsko rast. Kljub enotnemu trgu in zakonskim okvirom po mnenju predsednice republike še vedno ni sposobna enotno nastopati v svetovni konkurenci in nima učinkovite strategije za spoprijemanje z izzivi svetovnega trga. "Ključni izziv za prihodnost Evrope in Slovenije ostajata potreba po osredotočenosti na razvoj domačih inovacij in krepitev inovacijskih ekosistemov," je prepričana. Nasloviti je treba tudi vprašanje, kako zadržati doma in pritegniti strokovne kadre. Pri tem ne gre samo za ugodnejšo davčno politiko, ki je po mnenju Pirc Musarjeve nujna, temveč za celostni sveženj ukrepov, ki bodo lahko zagotovili želeni preboj na tem področju. "Sem sodijo primerna pravna in davčna ureditev solastništva zaposlenih, vprašanje socialne kapice, birokratske poenostavitve pri izdajanju raznih dovoljenj ter povečanje zanimanja za tiste študijske programe, po katerih je na trgu dela največ povpraševanja," je še izpostavila.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo icon-expand