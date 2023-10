Brez oddaje posla za enega večjih gradbenih posegov na avtocestnem omrežju

Pri Darsu so se odločili, da javni razpis za obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na katerem je bil v začetku leta izbran konzorcij novomeškega CGP s partnerjema, a je razpis dvakrat razveljavila Državna revizijska komisija, zaključi brez oddaje naročila. Ob tem so napovedali nov in po obsegu spremenjen razpis.

Dars je januarja za obsežno obnovo omenjenega odseka štajerske avtoceste izbral konzorcij novomeškega CGP s sarajevsko družbo Euro-Asfalt in ljubljansko Iskro. Ponudbena cena izbranega izvajalca je bila 69,95 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Ponudbo za izvedbo rekonstrukcije skoraj devetkilometrskega odseka je oddal tudi konzorcij pod vodstvom murskosoboškega Pomgrada, v katerem so bili še celjski Voc, slovenska podružnica avstrijskega Strabaga in kranjski Garnol. Ti bi dela opravili za 71,72 milijona evrov brez davka.

Državna revizijska komisija je aprila Darsovo odločitev na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila Voc Celje in Pomgrad, razveljavila. Dars je pri izbiri vztrajal in državni revizorji so junija nato izbor razveljavili še drugič.

Upravljalec avtocest in hitrih cest se je prejšnji teden nato, kot je razvidno iz objave na portalu javnih naročil, odločil, da javno naročilo zaključi brez oddaje posla in da izvede nov postopek z javnim naročilom v spremenjenem obsegu.

Obsežna prenova dolgega odseka, spremljali jo bodo zastoji

Omenjena prenova bo sicer eden večjih gradbenih posegov na avtocestnem omrežju. Na tem odseku štajerske avtoceste bi po prvotnih načrtih med drugim prenovili voziščno konstrukcijo, izvedli gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, obnovili viadukte Škedenj I. in II. ter Grapa, postavili protihrupne ograje in zamenjali signalizacijo.

A vmes se je Dars, kot je razbrati iz sklepa glede neoddaje naročila, odločil prenoviti še viadukt Slatina-D in porušiti ter na novo zgraditi viadukt. Zato je potrebna tudi optimizacija prvotno predvidenih del, še posebej glede izvedbe začasne prometne ureditve.

Dela bodo sicer po dosedanjih napovedih Darsa trajala vsaj dve gradbeni sezoni, promet, ki je na štajerski avtocesti izjemno gost, bo v tem času močno oviran.