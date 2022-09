Brez preboja na pogajanjih v Hitu, stavka bo

Sindikat in vodstvo novogoriškega Hita tudi danes nista dosegla dokončnega dogovora in vse kaže, da stavka bo. Po napovedi naj bi se pričela ob 17. uri v igralnici Drive-in v Vrtojbi, sledile pa naj bi ostale enote ob 18. uri, vse do 2. ure zjutraj. V podobnem obsegu je stavka napovedana tudi za soboto in nedeljo ter vse ostale konce tednov do zaključka letošnjega leta, so sporočili iz podjetja. Stavkali ne bodo v enotah Korona, Resort & Entertainment v Kranjski Gori ter Casinò Fontana v Rogaški Slatini.

Pogajanja so trajala od torka do danes. Kot so sporočili z delodajalčeve strani, so danes sindikatu predstavili ponudbo "z namenom preklica stavke", ki da jo je sindikat sicer sprejel, a hkrati upravi naložil dodatne zahteve in pogoje. "Prav tako je bil z ultimativnim predlogom (vzemi ali pusti) sindikat SIDS pripravljen stavko le zamrzniti do konca meseca novembra 2022, kar je poslovodstvo družbe Hit ocenilo za nesprejemljivo, saj to pomeni nič drugega kot prestavitev stavkovnih aktivnosti," so dodali.

Naslednji krog pogajanj je predviden v torek.

Sindikat je pred vodstvo prišel z 18 zahtevami, med njimi pa je tudi zahteva po odstopu uprave, ki ji očita negospodarno ravnanje, negospodarno investicijo v igralnico Park, znižanje vrednosti podjetja ter manipuliranje v komuniciranju z zaposlenimi in javnostjo.

Uresničitev stavkovnih zahtev sindikata je po prvih ocenah uprave Hita, ki očitke na svoj račun zavrača, ovrednotena na 10 milijonov evrov na letni ravni. To bi pomenilo 20-odstotno povišanje stroškov dela.

Spomnimo. Uprava je uradno napoved stavke prejela 16. septembra. Tedaj so v sporočilu zapisali, da priznavajo legitimnost stavke kot orodja za urejanje delavskih pravic, ne morejo pa sprejeti napovedi stavke, ki "temelji na zavajanju s slabim socialnoekonomskim položajem igralniških delavcev". Zapisali so še, da glede na napovedi sprememb v širšem poslovnem okolju družbo Hit v letu 2023 čaka nemalo izzivov, zato so zahteve sindikata po mnenju vodstva podjetja popolnoma neracionalne: "Nobeno odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe nanje ne more pristati."