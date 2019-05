Brezplačne delavnice mehkih veščin in poslovnih znanj. Izkoristi priložnost in se prijavi!

Coca-Colina priložnost za mlade je iniciativa, ki že drugo leto zapored nudi podporo mladim pri doseganju njihovih poklicnih ambicij. Osredotoča se predvsem na mlade med 18. in 35. letom starosti. Program je sestavljen iz dvodnevnih brezplačnih izobraževalnih delavnic, na katerih mladi skozi praktične delavnice usvajajo mehke veščine in poslovna znanja, ki jim bodo v pomoč pri osebnem razvoju, iskanju zaposlitve in večji konkurenčnosti na trgu dela.

Pridobi samozavest v družbi vrhunskih predavateljev

Na delavnicah boš pridobil/-a uporabne nasvete strokovnjakov s področja psihologije, zaposlovanja, prodaje in marketinga ter podjetništva, ki ti bodo pomagali do večje samozavesti. Znanje z mladimi letos delijo izkušeni predavatelji: mag. Aleš Vičič, psiholog, ki je že 20 let eden od vodilnih strokovnjakov za psihološko pripravo športnikov in vodi delavnice na temo izboljšanja učinkovitosti za ključne kadre v podjetjih; Nastasija Alt, kadrovska svetovalka v podjetju Adecco Slovenija; Borut Rozman, vodja razvoja prodajne ekipe v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija, in Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, prvega pospeševalnika mladinskega podjetništva v Sloveniji. Na vsaki delavnici se bodo mladim pridružili tudi uspešni slovenski podjetniki, ki bodo predstavili svojo podjetniško zgodbo.