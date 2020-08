Brezposelnost junija ob malenkostnem upadu pri 9,2 odstotka

Po podatkih zavoda je bila registrirana brezposelnost med moškimi junija 8,4-odstotna, med ženskami pa precej višja, 10,2-odstotna. Dolgotrajna brezposelnost, ki zajema tiste, ki so v evidenci brezposelnih neprekinjeno več kot eno leto, je bila tako kot maja 3,9-odstotna, zelo dolgotrajna brezposelnost, ki razkriva podatke o več kot dve leti neprekinjeno brezposelnih, pa je ostala pri 2,5 odstotka.

Geografsko je bila stopnja brezposelnosti junija najvišja v območni službi zavoda Murska Sobota (12,9 odstotka), 10 odstotkov pa je presegla še v območnih službah Maribor (11,3 odstotka), Sevnica (10,4 odstotka) in Celje (10,3 odstotka). Najnižjo stopnjo brezposelnosti so medtem beležili v območnih službah Nova Gorica (6,7 odstotka), Kranj (7,1 odstotka) in Novo mesto (osem odstotkov).