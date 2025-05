Brezposelnost v EU lani na zgodovinskem dnu. Kakšna je bila v Sloveniji?

Stopnja brezposelnosti v EU je bila v primerjavi z letom 2023 nižja za 0,2 odstotne točke.

V letu 2024 je bila stopnja brezposelnosti med mladimi, starimi od 15 do 24 let, pri 14,9 odstotka. To je 0,4 odstotne točke več kot leta 2023.

Pri osebah starih, od 25 do 54 let, se je stopnja brezposelnosti v lanskem letu v medletni primerjavi zmanjšala za 0,1 odstotno točko, na 5,4 odstotka. V starostni skupini 55 do 74 let pa se je stopnja brezposelnosti na letni ravni zmanjšala za 0,2 odstotni točki, na 4,1 odstotka.