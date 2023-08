Brezposelnost v območju evra junija ostala pri 6,4 odstotka

Junija je bilo v EU brezposelnih 2,739 milijona mladih (do 25 let).

Evropski statistični urad ocenjuje, da je bilo junija v Evropski uniji brezposelnih 12,802 milijona oseb, od tega 10,814 milijona v območju z evrom. V EU je to 2000 manj kot maja in 387.000 manj kot junija lani, v območju z evrom pa 64.000 manj v mesečni in 441.000 manj v medletni primerjavi.

Stopnja brezposelnosti žensk v EU je bila junija 6,1 odstotka, kar je enako kot maja, stopnja brezposelnosti moških pa 5,7 odstotka, prav tako enako kot mesec prej. V območju z evrom je bila stopnja brezposelnosti žensk 6,7 odstotka in moških 6,1 odstotka, oboje enako kot maja.

V Sloveniji stopnja brezposelnosti junija 3,5-odstotna

Junija je bilo v EU brezposelnih 2,739 milijona mladih (do 25 let), od tega 2,204 milijona v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti pri teh osebah je v EU znašala 14,1 odstotka in v območju z evrom 13,8 odstotka, potem ko je bila maja v obeh območjih 14-odstotna.

V EU je bilo brezposelnih mladih 28.000 več kot maja in 16.000 manj kot junija lani, v območju z evrom pa 31.000 manj kot maja in 81.000 manj kot junija lani.

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti junija znašala 3,5 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot maja in 0,9 odstotne točke manj kot junija lani. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila 5,6 odstotka, enako kot mesec prej in 6,8 odstotne točke manj kot leto prej.