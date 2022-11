Britanska centralna banka znova zvišala obrestno mero, Otok v recesiji

Septembra je banka ključno obrestno mero zvišala za 0,5 odstotne točke na 2,25 odstotka.

Pri Bank of England so prvotno pričakovali, da bo Velika Britanija v recesijo zdrsnila konec leta, in da bo ta trajala celotno prihodnje leto. Vendar so bančniki zdaj ocenili, da je gospodarstvo na Otoku v recesijo zašlo že med poletjem, in da bo ta trajala do prve polovice 2024, poroča britanski BBC.

Čeprav to ne bo najgloblja recesija do zdaj, pa bo najdaljša od začetka beleženja v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Banka v svojih napovedih opozarja, da državo čaka "zelo zahteven" dveletni gospodarski padec. Obenem napovedujejo, da se bo stopnja brezposelnosti skoraj podvojila.

Obenem na banki ocenjujejo, da bo inflacija v tem četrtletju dosegla 40-letni vrh pri okoli 11 odstotkih.