Britanski BDP se je aprila skrčil za rekordnih 20 odstotkov

Britanski urad za nacionalno statistiko je predstavil trenutne razmere v britanskem gospodarstvu. April je bil po njihovih ocenah za zaposlene in podjetja najtežji doslej, saj so nemoteno delovanje gospodarstva ovirali vladni ukrepi za obvladovanje epidemije koronavirusa v državi. Številna podjetja so bila primorana popolnoma zaustaviti svoje dejavnosti, na milijone delavcev pa so napotili na čakanje.

Urad ocenjuje, da je krčenje BDP trikrat večje od obdobja gospodarske krize leta 2008. Najbolj so ukrepi prizadeli gostinsko dejavnost, izobraževalni in zdravstveni sektor in avtomobilsko industrijo. Pandemija je slabo vplivala tudi na zunanjo trgovino. Urad je zabeležil padec uvoza in izvoza avtomobilov, goriva, umetniških del in oblačil.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je napovedala, da bo pandemija od vseh razvitih držav najhuje prizadela ravno Veliko Britanijo. Za letošnje leto ocenjujejo 11,5-odstotno krčenje BDP, v primeru drugega vala epidmije in ponovnega zaostrovanja ukrepov pa 14-odstotno. OECD je sicer pripravil napoved tudi za Slovenijo. Slovenski BDP naj bi se po napovedih letos skrčil za 7,8 odstotka, v primeru drugega vala pa za 9,1 odstotka. Za prihodnje leto organizacija napoveduje 4,5-odstotno rast oz. v primeru drugega vala 1,5-odstotno.