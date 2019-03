British Airways se vrača na Brnik

British Airways bo od julija do septembra povezoval London in Ljubljano.

31. marca na Letališču Jožeta Pučnika stopi v veljavo poletni vozni red, ki prinaša kar nekaj novosti. Potniki bodo lahko potovali z 12 rednimi letalskimi prevozniki in več kot 260 rednimi leti na teden na 27 destinacij v 20 držav, so sporočili iz podjetja Fraport Slovenija, ki upravlja letališče.

Med drugim bo vzpostavljena že četrta povezava iz Ljubljane v London; na letališče Heathrow bo letel British Airways. Britanski prevoznik bo med 15. julijem in 2. septembrom dvakrat tedensko letel med Londonom in Ljubljano, in sicer v ponedeljek in petek. Sprva načrtovano 180-sedežno letalo Airbus 320 bo na liniji z Ljubljano ob ponedeljkih nadomestilo večje, 220-sedežno letalo Airbus 321.

Ostali poletni leti

Adria Airways bo letela na 16 destinacij. To so: Amsterdam, Bruselj, Dunaj, Frankfurt, Kopenhagen, Manchester, München, Pariz, Podgorica, Praga, Priština, Sarajevo, Skopje, Sofija, Tirana in Zürich. Z dodatnimi leti bodo okrepili povezave v München, Zürich in Skopje.