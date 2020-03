Brniško letališče: koliko je odpovedi zaradi nenujnih potovanj, še ne morejo oceniti

Potniki na brniškem letališču zaradi koronavirusa zaenkrat niso podvrženi posebnim ukrepom. Potniškega prometa je po podatkih Fraporta Slovenija nekoliko manj, za koliko, še ni znano. Potnikom svetujejo, da se pozanimajo glede letov, saj določeni prevozniki ne sprejemajo tistih, ki so bili v zadnjih 14 dneh na območjih z veliko potrjenimi okužbami.

Na brniškem letališču v luči širjenja koronavirusa veliko pozornosti posvečajo predvsem ozaveščanju, so pojasnili na Fraportu Slovenija. "Zaenkrat velja navodilo, da so potniki, ki potujejo iz območij, kjer so okužbe s koronavirusom, pozorni na svoje zdravstveno stanje in simptome in da spoštujejo navodila za higieno," so zapisali.

Obvestila so objavljena na spletni strani Fraporta Slovenija in na vidnih mestih v potniškem terminalu. Po terminalu so na vidna mesta namestili tudi plakate in zgibanke z navodili za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Posebno pozornost pri ozaveščanju posvečajo tudi zaposlenim – ustrezno so jih opremili z informacijami, dezinfekcijskimi in zaščitnimi sredstvi.

Začeli so tudi z dodatnim specialnim čiščenjem in dezinfekcijo prostorov in predmetov v potniškem terminalu, kjer je frekvenca ljudi in s tem možnost potencialne okužbe večja. Nabavili so dodatne zaloge zaščitne opreme, kot so maske, rokavice, očala, kombinezoni in dezinfekcijska sredstva.

Zabeležili 20 odstotkov manj uvozne pošte

V upravljavcu brniškega letališča so dodali, da je zaradi koronavirusa in odpovedi nenujnih potovanj iz države potniškega prometa nekoliko manj, "ne moremo pa ta trenutek še oceniti, za koliko, kaj šele napovedati, kaj bo v prihodnjih dneh". So pa na področju tovornega prometa februarja zabeležili 20 odstotkov manj uvozne pošte, kjer ima kitajska pošta pomemben delež. Izvozniki imajo zaradi ukinitve letov težave s pošiljanjem tovora na Kitajsko, so zapisali.

Fraport Slovenija ima sicer za primer pojava nalezljive bolezni oz. prejemu informacije o potnikih z virusom pripravljene ukrepe, ki so jih pripravili v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Dokument natančno definira, kako se postopa s potniki oz. osebami z okužbo ali sumom na okužbo.

"Pomembno je razumeti, da letališče ukrepov ne sprejema ali izvaja samovoljno, temveč je to koordinirano na nacionalnem nivoju, med pristojnimi institucijami, s katerimi smo v dnevnih stikih," so še pojasnili.