Brodnjak: Dobro smo pripravljeni na turbulentne čase

Blaž Brodnjak je v Ljubljani opozoril, da so poslovni rezultati banke "zelo dobri": "Banka je v odlični kondiciji, kapitalsko trdna, močno likvidna." Za naprej verjame, da bo veliko priložnosti tako za organsko kot neorgansko rast.

Ob tem se zaveda, da so pred njimi turbulentni časi, a je prepričan tudi, da sta slovensko gospodarstvo in bančni sektor nanje zelo dobro pripravljena.

Na vprašanje, kaj zaostrovanje denarne politike v območju evra pomeni za politiko NLB, med drugim ležarine, je odgovoril, da se bodo prilagodili takoj, ko se bo Evropska centralna banka (ECB) odločila za umik negativnih obrestnih mer.

Kot je spomnil, so se evropski centralni bankirji za zdaj odločili le, da bodo obrestno mero za deponiranje presežne likvidnosti preko noči pri ECB, ki je trenutno pri -0,5 odstotka, na julijskem zasedanju zvišali za 0,25 odstotne točke. "Temu se bomo takoj prilagodili z nižjimi ležarinami in jih potem na neki točki povsem ukinili," se je zavezal.

Glede na kazalnike v Sloveniji je napovedal uspešno premostitev dvigov obrestnih mer. "Sicer pa smo v bankah načeloma oboroženi z naborom znanj, ukrepov, dogovorjenih načel in pristopov, kako razbremeniti breme, kjer bo to res potrebno. Če se bodo kakšna podjetja znašla v težavah z likvidnostjo, bomo znali pristopiti in izvesti prestrukturiranje. In enako bomo skušali stopiti naproti prebivalcem, če bodo imeli stiske pri izplačevanju posojil," je optimističen. Se pa to po njegovih besedah za zdaj še ne nakazuje.

Ozirajo se proti trgom v širši regiji

V zvezi z morebitnimi novimi prevzemi je povedal, da trenutno nimajo na mizi ničesar konkretnega. Ocenjuje pa, da se bodo priložnosti pojavljale na več trgih v regiji. V tej luči si zelo želijo, da bi hrvaške in slovenske oblasti razrešile nerešena vprašanja iz preteklosti, saj bi to NLB omogočilo vstop na hrvaški trg in dodaten "vzvod za zelo veliko rast v prihodnosti".

Glede na to, da smo Slovenci skupaj štirikrat manjši lastniki NLB kot hrvaški pokojninski skladi oz. hrvaško prebivalstvo, je Brodnjak povzel še, "da ne razumemo nacionalne zavesti, suverenosti, da ne razumemo pomena kakovostnega korporativnega upravljanja". Kot je opozoril, je namreč NLB zadnjih 10 let "kakovostno upravljana /.../ in je praktično povrnila državno pomoč".