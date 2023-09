Bruselj Bookingu onemogočil prevzem švedske platforme eTraveli

S prevzemom spletne agencije eTraveli, ki se osredotoča predvsem na ponujanje poletov, bi Booking pridobil tudi glavni kanal za pridobivanje strank. Storitve ponujanja poletov so namreč pomemben način pridobivanja strank za ponujanje rezervacij hotelov. Booking bi lahko s prevzemom eTravelija postal tudi glavna evropska spletna agencija za ponujanje poletov, so poudarili v Bruslju.

Kot so zapisali na Komisiji, je Booking prevladujoča hotelska spletna agencija v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je presegla 60-odstotni tržni delež. Konkurenčne agencije nanj ne morejo izvajati dovolj velikega cenovnega pritiska, zaradi česar lahko Booking hotelom zaračunava višje provizije od njih.

Dodatni uporabniki, ki bi jih s tem Booking pridobil, bi najverjetneje ostali na njegovih platformah. Tako bi konkurenčni ponudniki hotelov še težje tekmovali z Bookingom, so še pojasnili.

Okrepitev že tako prevladujočega položaja tega podjetja s sedežem v ZDA pa bi še povečala njegov položaj v pogajanjih s hoteli in povpraševanje preusmerila od cenejših platform k Bookingu. To bi pomenilo višje stroške za hotele in morda tudi za potrošnike.

Booking je sicer v okviru postopka predlagal več ukrepov, s katerimi bi naslovil skrbi na področju konkurenčnosti, ki jih je navedla Komisija. Vendar pa ti po oceni Bruslja niso bili zadostni. Zato so se odločili za blokado prevzema.

"Naša odločitev, da blokiramo prevzem, pomeni, da evropski hoteli in popotniki ne bodo bolj omejeni pri ponujanju storitev in rezervaciji potovanj. Ohranja pa se tudi spodbujanje konkurenčnih cen in inovacij v tem pomembnem delu potovalne industrije," je ob tem povedal pristojni evropski komisar Didier Reynders.