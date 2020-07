Bruselj Evropi napoveduje še globljo recesijo

Gospodarski učinki pandemičnih omejitev so hujši, kot smo sprva pričakovali, je sporočila Evropska komisija in dodala, da še vedno krmarimo v viharnih vodah in se soočamo s številnimi tveganji, vključno z novim velikim valom okužb. Evropa zato potrebuje dogovor o ambicioznem svežnju za okrevanje, o katerem se trenutno pogaja Unija.

Evropska komisija je danes Evropi napovedala še globljo recesijo kot spomladi, saj je odpravljanje posledic omejitev zaradi pandemije novega koronavirusa bolj postopno, kot je bilo pričakovati tedaj. Napoved za območje evra za letos se je poslabšala za odstotno točko na 8,7-odstotni padec BDP, prihodnje leto pa naj bi beležilo 6,1-odstotno rast. Celotna EU naj bi letos beležila 8,3-odstotni padec BDP, prihodnje leto pa 5,8-odstotno rast. V prejšnji, majski napovedi je komisija celotni Uniji napovedala 7,4-odstoten padec BDP v tem letu in 6,1-odstotno rast v prihodnjem. icon-expand Recesija FOTO: Reuters Po poletni gospodarski napovedi bo torej recesija globlja in rast šibkejša, kot je kazalo spomladi. Tudi območje evra bo prihodnje leto beležilo nekoliko šibkejšo rast, kot je kazalo maja, ko mu je komisija napovedala 6,3-odstotno krepitev BDP. "Gospodarski učinki pandemičnih omejitev so hujši, kot smo sprva pričakovali. Še vedno krmarimo v viharnih vodah in se soočamo s številnimi tveganji, vključno z novim velikim valom okužb," je poudaril izvršni podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. Ta napoved je po njegovih besedah močan dokaz, zakaj potrebuje Evropa dogovor o ambicioznem svežnju za okrevanje, o katerem se trenutno pogaja Unija. Voditelji članic EU bodo dogovor poskušali doseči na zasedanju 17. in 18. julija. Podobno je sporočilo komisarja za gospodarstvo Paola Gentilonija, ki poudarja, da je koronavirus terjal življenje več kot pol milijona ljudi po svetu in da ta napoved kaže uničujoče gospodarske učinke pandemije, zato je tako pomembno doseči hiter dogovor o svežnju za obnovo. V komisiji opozarjajo na izjemno velika tveganja glede zanesljivosti napovedi, saj ostajajo tako razsežnost kot trajanje pandemije in morebitne nove omejitve neznanke. Napoved namreč predvideva, da se bodo pandemični ukrepi še naprej sproščali in da ne bo drugega vala okužb.