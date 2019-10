Bruselj glede ameriških carin: Ne vidimo alternative povračilnim ukrepom

Francoski gospodarski minister Bruno Le Maireje v četrtek zvečer napovedal, da bo imela odločitev ameriških oblasti konkretne posledice tako z gospodarskega kot političnega vidika. "Tovrstni ukrepi bodo imeli negativne posledice za rast celotnega svetovnega gospodarstva,"je še dodal po srečanju z ameriškim finančnim ministromStevenom Mnuchinom.

Danes je uvedbo carin označil za "sovražno dejanje ameriških zaveznikov"."Takšna sovražna dejanja niso dobrodošla,"je dejal Le Maire novinarjem ob robu zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Washingtonu.

Obžalovanje zaradi uvedbe carin je danes izrazila tudi nemška vlada. Kot so poudarili na gospodarskem ministrstvu, carine ne bodo škodovale le evropskim izvoznikom, temveč tudi ameriškim potrošnikom. Posledic za nemško gospodarstvo še ne morejo predvideti, bodo pa razmere podrobno spremljali, so dodali.

Od danes ocarinjenih več sto izdelkov iz EU

Od danes je ocarinjenih več sto izdelkov iz EU v skupni vrednosti 7,5 milijarde dolarjev letno (6,7 milijarde evrov). Med njimi so italijanski siri, sadje, jogurti in školjke, nemška kava in rezervni deli za fotoaparate ter mikrovalovne pečice in knjige, britanski puloverji, kašmir, odeje in volna. Italijani so se izognili carinam na njihovo vino, testenine in olivno olje, zato pa so ocarinjeni francosko vino in olive.