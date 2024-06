Bruselj hrvaškemu poslovnežu Vujnovcu odobril prevzem Fortenove

Transakcijo v vrednosti 600 milijonov evrov so nesankcionirani imetniki potrdil o lastništvu hrvaške Fortenova grupe potrdili na skupščini decembra lani. Po predlogu bo Fortenovo grupo prevzela družba Open Pass s sedežem na Malti, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavla Vujnovca in ima trenutno v njej 27-odstotni delež.

"V lastniški strukturi Fortenova grupe ne bo več sankcioniranih delničarjev, ki bodo prejeli odškodnino za svoje deleže," so takrat sporočili iz Fortenove. Trenutno imata VTB in Sberbank v Fortenovi 49,9-odstotni delež, kupnino pa jima naj bi nakazali na poseben račun, do katerega bosta lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi EU, ZDA in Združenega kraljestva to dopuščali.

Nesankcionirani lastniki bodo lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, povečali svoj solastniški delež s prostovoljno možnostjo dodatnega vlaganja ali izbrali možnost poplačila oz. izstopa iz lastniške strukture.

Open Pass je koncentracijo priglasil Evropski komisiji konec letošnjega februarja. Kot je zapisal v vlogi, namerava pridobiti izključni nadzor nad skupino. Koncentracija se bo izvedla z nakupom delnic.

V Bruslju so odločitev objavili danes. Kot so zapisali, je priglašena transakcija skladna s pravili konkurence na trgih, kjer so Fortenovine družbe dejavne.