Bruselj in London dosegla dogovor o trgovanju s Severno Irsko

Zdaj sta po poročanju virov v Bruslju in Londonu očitno dosegla dogovor, ki ga bosta okoli 16.30 predstavila tudi na skupni novinarski konferenci.

Britanski premier bo z dogovorjenim seznanil svojo vlado, vsebino dogovora pa bo kasneje predstavil v britanskem parlamentu. Evropska komisija bo medtem dogovor predstavila v Bruslju stalnim predstavnikom držav članic pri EU.

Bruselj in London sta se o t. i. severnoirskem protokolu dogovorila v okviru pogajanj o britanskem izstopu iz EU, do katerega je prišlo v začetku leta 2020. V skladu s tem protokolom Severna Irska v izogib vzpostavitvi nadzora na meji z Irsko, ki je članica EU, ostaja del evropskega enotnega trga in carinske unije. To pa s sabo prinaša nadzor blaga, ki na Severno Irsko prispe iz preostalih delov Združenega kraljestva.