Bruselj odobril ponovno uvedbo slovenske sheme podpor podjetjem zaradi koronavirusa

Kot so sporočili iz Bruslja, je prvotna shema potekla 31. decembra 2021, Slovenija pa je priglasila ponovno uvedbo sheme do 30. junija 2022.

Shemo sestavljajo štirje ukrepi. V okviru prvih dveh so na voljo neposredna nepovratna sredstva in brezobrestna posojila, namenjena malim in srednjim podjetjem za zagotavljanje likvidnosti kot pomoč pri njihovem poslovanju med pandemijo in po njej.

V okviru drugih dveh ukrepov pa so podjetjem vseh velikosti na voljo nepovratna sredstva za spodbujanje raziskav, razvoja in proizvodnje proizvodov v zvezi s koronavirusom.

Komisija je ugotovila, da je slovenska shema v skladu s pogoji, ki jih določa začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-19. Nepovratna sredstva in brezobrestna posojila namreč ne bodo presegla 2,3 milijona evrov na upravičenca, poleg tega državna podpora ne bo odobrena kasneje kot 30. junija letos, so navedli v današnjem sporočilu.