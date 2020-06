Bruselj odobril prerazporeditev kohezijskih sredstev v višini 275 milijonov evrov

"Današnja odločitev je rezultat skupnih prizadevanj komisije in slovenskih oblasti, da bi se sredstva EU hitro uporabila za zagotavljanje nujne pomoči malim in srednjim podjetjem, zdravstvenim delavcem, študentom in tistim, ki so najbolj prizadeti zaradi pandemije koronavirusa," je poudarila evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. "Veseli me, da je naša naložbena pobuda v odzivu na koronavirus že prinesla konkretne rezultate v Sloveniji, kar utira pot takojšnjemu okrevanju," je še dodala.

Preusmerjena sredstva v višini 275 milijonov evrov bo Slovenija vložila v krepitev zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah v zdravstvenem sektorju, zagotavljanje likvidnosti malim podjetjem, varovanje delovnih mest, pomoč ranljivim skupinam prek dostopnih socialnih storitev in spodbujanje digitalnih tehnologij v izobraževalnem sektorju, navajajo v Evropski komisiji.

Denar bo preusmerjen znotraj operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-2020, in sicer v skladu s prožnostjo, ki jo je komisija zagotovila v odzivu na izbruh novega koronavirusa. Na podlagi te pobude lahko države članice sredstva kohezijske politike uporabijo za odzivanje na hitro nastajajoče potrebe v najbolj izpostavljenih sektorjih zaradi pandemije. EU je uvedla tudi izredno prožnost, ki omogoča takojšnjo uporabo vse neizkoriščene podpore iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za odziv na sedanjo krizo.

Janša: Nujen je dogovor o paketu ukrepov za okrevanje v zvezi z epidemijo koronavirusa

Voditelji članic EU so se danes prvič pogovorili o predlaganem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki vključuje pandemično prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna unije v vrednosti 1100 milijard evrov in nov načrt za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Preboja ni in niti ni bil pričakovan. Tokratni vrh je bil stopnica do dogovora v juliju.

Premier Janša je izpostavil nujnost dogovora o svežnju ukrepov za okrevanje pred poletnimi počitnicami. "Vsakršno odlašanje bi negativno vplivalo na finančne trge. Trenutno razmeroma ugodnejša situacija pandemije nas ne sme zavesti, saj se lahko položaj hitro spremeni," piše v sporočilu za javnost, ki so ga po vrhu posredovali iz premierjevega kabineta.

"Vsak teden lahko pomeni nekaj milijard," je opozoril Janša in izrazil podporo predlogu Evropske komisije. Izpostavil je potrebo po osredotočenosti na ključni cilj svežnja ukrepov za okrevanje, se pravi na pomoč članicam, ki so bile najbolj prizadete in imajo najmanjšo zmožnost okrevanja, pri čemer je pomembno, da razporeditev sredstev med članice temeljiti na načelih solidarnosti in poštenosti.