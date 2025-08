Bruselj zamrznil povračilne carine za ZDA

EU je sredi julija potrdila 93 milijard evrov vreden sveženj carin na uvoz ameriškega blaga, če bi bili pogovori z ZDA neuspešni. Poleg že dogovorjenih carin v skupni vrednosti 21 milijard evrov so bile na seznamu še carine na blago, kot so ameriška letala in avtomobili ter viski, so tedaj pojasnili v Bruslju.