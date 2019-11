Bruselj poslabšal gospodarsko napoved za Slovenijo

Medtem ko julijska napoved ni vključevala podatkov o javnih financah, jesenska vključuje tudi te. Komisija Sloveniji za letos in prihodnje leto napoveduje 0,5-odstotni javnofinančni presežek, v letu 2021 pa 0,6-odstotnega, kar je nekoliko slabša napoved od majske, ko je komisija Sloveniji za letos napovedala presežek v vrednosti 0,7 odstotka BDP, za prihodnje leto pa 0,9-odstotnega.

Evropska komisija območju evra za letos napoveduje 1,1-odstotno rast BDP, za prihodnji leti pa 1,2-odstotno, kar je za 0,1 oziroma 0,2 odstotne točke slabše od julijske napovedi za letos in prihodnje leto. Opozarja, da je pred evropskim gospodarstvom veliko izzivov, zlasti zaradi trgovinskega spora ZDA in Kitajske ter negotovosti glede brexita.

Evropsko gospodarstvo sicer raste sedmo leto zapored in bo še naprej raslo tudi v prihodnjih dveh letih, trg dela ostaja močan in brezposelnost se še naprej zmanjšuje, a zunanje okolje je manj ugodno in negotovosti je veliko, kar vpliva še zlasti na proizvodni sektor, ki se sooča tudi s strukturnimi premiki, ugotavlja komisija.

Območju evra v Bruslju za letos napovedujejo 1,1-odstotno rast, v letih 2020 in 2021 pa 1,2-odstotno. To je slabše, kot je kazala julijska napoved, po kateri naj bi v prostoru skupne valute letos beležili 1,2-odstotno krepitev bruto domačega proizvoda (BDP), v prihodnjem letu pa 1,4-odstotno.

Za celotno EU pa komisija za letos in prihodnji leti napoveduje 1,4-odstotno rast BDP, kar pomeni, da je napoved za letos ohranila na enaki ravni kot julija, napoved za prihodnje leto pa je poslabšala za 0,2 odstotne točke.

Gospodarstva bodo še rasla

Gospodarstva vseh članic bodo v prihodnjih dveh letih še rasla. Zaskrbljujoči so podatki za Nemčijo in Italijo. Nemčija naj bi letos beležila 0,4-odstotno rast BDP, v prihodnjih dveh letih pa odstotno rast, Italiji pa komisija za letos napoveduje 0,1-odstotno krepitev BDP, v prihodnjem letu 0,4-odstotno, leta 2021 pa 0,7-odstotno.

Evropsko gospodarstvo je bilo doslej odporno kljub neugodnemu zunanjemu okolju, a v prihodnje lahko zaplujemo v nemirne vode, v obdobje velike negotovosti v povezavi s trgovinskim sporom med ZDA in Kitajsko, vse večjimi geopolitičnimi napetostmi, težavami v proizvodnem sektorju in brexitom, opozarja podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis.