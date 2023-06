Bruselj predlaga povečanje večletnega proračuna EU za 66 milijard evrov.

"Svet se je močno spremenil. Zadnja tri leta so se krize vrstile ena za drugo, vse skupaj pa je vrhunec doseglo z rusko vojno proti Ukrajini. Naraščanje cen energentov, višje so inflacija in obrestne mere. Smo v popolnoma drugačnem svetu kot leta 2020, ko je bil MFF izpogajan," je ob predstavitvi revizije večletnega finančnega okvirja povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Komisija članice poziva, da v MFF prispevajo dodatnih 66 milijard evrov za prihodnja štiri leta, namenjenih za tri glavna prednostna področja. To so podpora Ukrajini, soočanje z migracijami in ohranitev gospodarske konkurenčnosti unije.