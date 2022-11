Bruselj predlaga standard Euro 7 za zmanjšanje izpustov motornih vozil

Standard Euro 7 bo nadomestil standard Euro 6, ki trenutno velja za osebne avtomobile in kombinirana vozila, ter standard Euro VI, ki velja za avtobuse in tovornjake, pojasnjujejo na komisiji.

Predlog uredbe predvideva še, da bodo morala nova vozila dlje biti v skladu s pravili, kot velja trenutno. Za lahka motorna vozila bo potrebno do 200.000 prevoženih kilometrov oziroma deset let, trenutno je meja pri 100.000 kilometrih oziroma petih letih. Podobno bo podaljšanje za težka vozila.

Spremljanje izpolnjevanja pravil bo v skladu s predlogom Bruslja po novem digitalizirano in tako enostavnejše. Viri pri EU so pojasnili, da tako lastnikom vozil ne bo treba več opravljati rednih tehničnih pregledov, ampak bodo to pristojni spremljali na daljavo, če bodo lastniki to odobrili.

Na dvome, da bi z digitalizacijo proizvajalcem olajšali manipulacije pri merjenju izpustov, ki so sprožile afero Dieselgate, viri odgovarjajo, da bo to z uredbo o standardu Euro 7 še težje.

Pravila v okviru standarda Euro 7 bodo regulirala tudi izpuste nevarnih trdih delcev in mikroplastike, ki nastajajo pri uporabi zavor oziroma pnevmatik. "Smo prvi, ki reguliramo pnevmatike in zavore," je ob predstavitvi predloga povedal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. "Električna vozila bodo oddajala več delcev kot vozila na notranje izgorevanje, tako da moramo delati na tem," je dodal.

Kot je še povedal, predlog predvideva tudi regulacijo baterij za električna vozila, ki bodo morale imeti daljšo življenjsko dobo. Po petih letih oziroma 100.000 kilometrih bodo morale imeti še 80 odstotkov prvotne zmogljivosti, po osmih letih oziroma 160.000 kilometrih pa 70 odstotkov. S tem želi komisija povečati zaupanje potrošnikov v električna vozila.

V Bruslju ocenjujejo, da se bodo z novo uredbo izpusti trdih delcev, ki nastajajo pri uporabi zavor avtomobilov in kombijev, do leta 2035 zmanjšali za 27 odstotkov. Izpusti dušikovih oksidov pa se bodo pri avtomobilih in kombijih glede na Euro 6 do tedaj zmanjšali za 35 odstotkov, pri avtobusih in tovornjakih pa za 56 odstotkov v primerjavi s standardom Euro 6.

Po ocenah komisije se bo uveljavitev uredbe odrazila na cenah vozil. Pri lahkih motornih vozilih bi se lahko povečale za od 100 do 150 evrov, kar pomeni od 0,3 do 0,6 odstotka, pri težkih pa za okoli 2700 evrov, kar pri malih tovornjakih pomeni okoli tri odstotke.

Zakonodajni predlog bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Predlog predvideva, da bi nova uredba za lahka vozila začela veljati julija 2025, za težka pa julija 2027.

Evropska komisija je pri pripravi danes predstavljene uredbe upoštevala tudi predlog uredbe o strožjih standardih glede izpustov ogljikovega dioksida (CO2) za nove avtomobile in kombije, o katerem sta se nedavno dogovorila parlament in Svet. Na podlagi tega dogovora od leta 2035 dalje v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji na notranje izgorevanje. Zato izpusti CO2 v danes predstavljeni predlog niso vključeni.