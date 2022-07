Bruselj Sloveniji napoved rasti BDP za letos zvišal, za 2023 znižal

Napoved za Slovenijo za prihodnje leto pa je po drugi strani med najnižjimi. Nižjo napoveduje le Švedski (0,8 odstotka) in Italiji (0,9 odstotka), Nizozemska pa bo imela tako kot Slovenija enoodstotno gospodarsko rast. Rast BDP evrskega območja bo medtem prihodnje leto znašala 1,4 odstotka, gospodarska rast EU pa 1,5 odstotka, še napoveduje Bruselj.

Ruska agresija na Ukrajino, ki povečuje cene za potrošnike in stroške proizvodnje, zaostruje finančne pogoje ter povzroča motnje v dobavnih verigah, tako le počasi vpliva na kazalnike gospodarske rasti v Sloveniji, z izjemo zaupanja potrošnikov, ki je močno upadlo. Ti dejavniki bodo postopoma vplivali na rast slovenskega bruto domačega proizvoda v drugi polovici leta 2022 in v letu 2023, navaja Bruselj.

Slovensko gospodarstvo se je v prvem četrtletju 2022 okrepilo za 0,8 odstotka na četrtletni ravni, kar je hitreje, kot je bilo pričakovano v spomladanski napovedi komisije. Ob močni rasti v zadnjem četrtletju leta 2021 to pomeni močan prenos ugodnih gibanj v celotno leto 2022. Rast se je po trenutnih podatkih nadaljevala tudi v drugem trimesečju, čeprav je v določenih sektorjih že zaznati umirjanje. Rast gospodarske dejavnosti v prvem polletju sta po ocenah komisije poganjala predvsem zasebna poraba in investicije, prispevek zunanje trgovine je bil medtem negativen.

Napoved gospodarske rasti Slovenije za letos je sicer sredi junija zvišala tudi Banka Slovenije, in to prav tako zaradi močnega prenosa ugodnih gibanj s konca 2021 v 2022. Če je decembra lani za letos napovedovala štiriodstotno rast, bo ta po novem po pričakovanjih osrednje slovenske finančne ustanove znašala 5,8 odstotka. V letu 2023 pa bo rast BDP znašala 2,4 odstotka, prej je bila napoved pri 3,3 odstotka.

Napoved za letošnjo inflacijo: 7,6 odstotna

Evropska komisija obenem Sloveniji napoveduje višjo inflacijo, kot je napovedala maja. Tedaj je komisija Sloveniji napovedala, da bo inflacija letos dosegla 6,1 odstotka, prihodnje leto pa 3,3 odstotka. Zdaj ji za letos napoveduje 7,6-odstotno inflacijo, za prihodnje leto pa 4,9 odstotno.

Napoved za letos je enaka kot za evrsko območje, za prihodnje leto pa bo inflacija v tem območju po napovedih komisije znašala štiri odstotke. V EU bo inflacija letos dosegla 8,3 odstotka, prihodnje leto pa 4,6.

Poletna gospodarska napoved je ena od štirih, ki jih na leto objavi Evropska komisija. Poletna in zimska sta vmesni napovedi in ne vključujeta podatkov o javnih financah. Spomladanska in jesenska pa sta bolj celoviti.