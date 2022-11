Bruselj v primeru izjemno visokih cen plina predlaga omejitev pri 275 evrih

Drugi pogoj, ki je povezan s prvim in je dinamičen, pa bi bil izpolnjen, če bi razlika med ceno zemeljskega plina na TTF in referenčno ceno utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na globalnih trgih deset trgovalnih dni zapored znašala 58 evrov ali več, je še povedala komisarka.

Pravno podlago za mehanizem, ki je opredeljen v uredbi, bodo v četrtek obravnavali ministri EU, pristojni za energetiko. Na dnevnem redu imajo tudi oktobrski predlog uredbe, ki vključuje začasni mehanizem za omejitev nihanja cen terminskih pogodb za elektriko in plin znotraj posameznega trgovalnega dne ter ukrepe na področjih skupnega naročanja plina in solidarnosti med članicami.

Osnutek je komisija pripravila po številnih pozivih držav članic, naj pripravi konkreten predlog mehanizma za omejevanje cen plina. Predlog uredbe, ki ga je Bruselj predstavil sredi oktobra, je namreč vključeval zgolj načela, na katerih bi temeljil ta mehanizem.

Po ruski invaziji na Ukrajino in krhanju oskrbe z energijo so cene zemeljskega plina po vsej EU dosegle najvišje cene brez primere in v drugi polovici avgusta letos dosegle najvišje vrednosti vseh časov. Ekstremni skok cen v skoraj dveh tednih v avgustu je bil zelo škodljiv za evropsko gospodarstvo, saj je povzročil širjenje cen električne energije in zvišanje splošne inflacije. Komisija predlaga preprečitev ponavljanja takšnih dogodkov z začasnim in dobro usmerjenim instrumentom za samodejno posredovanje na trgih plina v primeru ekstremnih povišanj cen plina.