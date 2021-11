Bruselj za letos izboljšal, za prihodnje leto poslabšal gospodarsko napoved za Slovenijo

Gospodarska rast v Sloveniji bo po napovedi komisije letos sicer občutno večja od povprečja v območju evra in EU, kjer naj bi bila petodstotna, v prihodnjem letu pa bo blizu povprečja območja evra in EU, kjer bo rast po napovedih 4,3-odstotna. Za leto 2023 komisija Sloveniji napoveduje 3,5-odstotno rast, kar je za 1,1 odstotne točke nad napovedano rastjo v območju evra.

Ob objavi jesenske gospodarske napovedi v komisiji opozarjajo na rast inflacije, ki je zaradi rastočih cen energije na najvišji ravni v desetih letih. Sloveniji komisija za letos napoveduje 1,7-odstotno inflacijo, v prihodnjem letu 2,1-odstotno, v letu 2023 pa 1,7-odstotno. Območje evra naj bi v omenjenih letih beležilo 2,4-odstotno, 2.2-odstotno in 1,4-odstotno inflacijo.

Komisija v poglavju o Sloveniji sicer izpostavlja, da se je slovensko gospodarstvo v prvi polovici tega leta bistveno okrepilo glede na enako obdobje lani in da naj bi se vrnilo na raven pred pandemijo v tretjem četrtletju tega leta in še naprej močno raslo v prihodnjih dveh letih. Rast poganjajo potrošnja in naložbe. Visoki tekoči izdatki naj bi ovirali izboljšanje javnih financ, še navaja komisija.