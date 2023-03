Bruselj za nadaljnje zniževanje porabe plina za 15 odstotkov

Komisija predlaga podaljšanje okvira za usklajeno zmanjševanje povpraševanja po plinu, da bi ohranili zanesljivo oskrbo in stabilne cene. Podaljšanje okvira EU bi pripomoglo k doseganju zastavljenega cilja, da se do 1. novembra doseže 90-odstotno zasedenost skladišč plina, s čimer bi bila Evropa bolje pripravljena na naslednjo zimo, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Bruslju.

"Zaradi težav na svetovnem trgu s plinom je pomembno, da je Evropa že zdaj pripravljena na prihajajočo zimo. Nadaljnje varčevanje s plinom bo EU pomagalo doseči cilje glede skladiščenja plina in ohraniti stabilnost oskrbe," so poudarili.