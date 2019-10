'Globalni svet je na razpolago vsem, od kod prihajaš, ni pomembno'

V Ljubljani poteka investicijska in razvojna konferenca Slovenia Business Bridge, ki jo pripravlja Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji. Razprave se udeležujejo številni domači in tuji sogovorniki, med njimi tudi Biljana Weber, višja direktorica za prodajo podjetjem za trg zahodne Evrope pri Microsoftu. Z direktorjem finančnega sektorja in članom izvršnega odbora Generali CEE Holding Gregorjem Pilgramom sta med drugim spregovorila o povezanosti med multinacionalkami in lokalnimi podjetji, pa predvsem o mladi generaciji podjetnikov in startupih.

Strinjala sta se, da ima Slovenija veliko talenta, dober izobraževalni sistem, še posebej na tehnološkem področju, mnogo inovativnih idej – in tako ogromno potenciala. "Tehnološko ima Slovenija izredno dober izobraževalni sistem, tudi Ekonomska fakulteta v Ljubljani ima zelo velik ugled, imajo mednarodni oddelek in k nam prihaja veliko mednarodnih študentov," pravi Webrova."Vidim tudi veliko mladih Slovencev, ki želijo po končani izobrazbi v Sloveniji študirati v tujini, da pridobijo na širini, na povezavah s študenti z vsega sveta. In ta želja, ta želja naučiti se čim več novih stvari in spoznati širši svet, je odlična osnova za uspeh."

"Moj oče je bil profesor na fakulteti in kot otroku mi je rekel: "Izobraževanje in znanje sta nekaj, kar ti bo v življenju pomagalo naprej, to je nekaj, česar ti nihče ne more vzeti, ne glede na okoliščine,"še dodaja. A dodaja, da bi Slovenija lahko mlade, ki se podajajo v poslovne vode, bolj spodbujala: "Tukaj je še veliko prostora, kako jim pomagati, da lahko hitreje uspejo na mednarodnem nivoju. Vsak startup, s katerim se pogovarjam, kot svoj trg vidi svet, ne samo Slovenije, ne samo Evrope."

Kot eno ključnih sestavin startupov so današnji sogovorniki poudarili vztrajnost, tudi ob večkratnem neuspehu. "Tudi če ena zadeva ni uspešna, lahko začneš z drugo in se iz tega neuspeha naučiš. To je mentaliteta, ki obstaja v anglo-saksonskem svetu." Webrova je ob tem spomnila na besede Richarda Bransona, ki je nekoč dejal, da so bile od njegovih stotih idej uspešne tri, 97 pa ne."Ta mentaliteta obstaja tudi v Sloveniji, še posebej na startup sceni. Nekatere iniciative so uspešne, druge pa ne. Ampak iz tega se lahko naučiš in greš naprej. In to je nekaj, na čemer lahko gradimo."

Nasvet, ki bi ga Webrova dala mladim, ki se podajajo v poslovni svet, pa je, naj "poslušajo svoje srce in sledijo svojim sanjam. Ker če v nekaj resnično verjameš in so bile to vedno tvoje sanje, boš v tem uspešen."

Velikokrat slišimo 'Slovenija je majhna', a Webrova pravi, da ima odraščanje v majhnem kraju svoje prednosti, ljudje, ki prihajajo iz manjših mest, pa imajo sposobnosti, ki jim koristijo v nadaljnji karieri:"Vedno si radoveden glede drugih kultur, vključenost in raznolikost prideta naravno, zelo si fleksibilen, hitro se prilagajaš. Tisti, ki prihajamo iz majhnih držav, smo bolj ponižni, in ne arogantni – vse to so lastnosti, ki nam pomagajo, da se hitro integriramo v nova okolja, v novo podjetje."