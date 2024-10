BYD ima načrt za pohod na trg: cena do 30.000 evrov, proizvodnja na Madžarskem

Li meni, da so te carine izguba za potrošnike. Dodala je, da bo BYD do konca leta 2025 začel s proizvodnjo avtomobilov na Madžarskem.

Medtem ko BYD postaja najpomembnejši igralec na trgu električnih vozil, se evropski proizvajalci avtomobilov v zadnjih letih soočajo s številnimi izzivi pri prehodu na proizvodnjo električnih vozil. Kitajski proizvajalci kot je BYD, pa so hitro pridobili tržni delež zaradi svoje agresivne strategije rasti in inovacij, kar je postavilo evropske proizvajalce v neugoden položaj.

Ena največjih prednosti, ki jo ima BYD v primerjavi z evropskimi proizvajalci električnih vozil, je cenovna konkurenčnost. Kitajsko podjetje, ki ima dolgoletne izkušnje z izdelavo baterij, lahko ponudi električna vozila po precej nižjih cenah v primerjavi z evropskimi znamkami. Nižje cene so rezultat optimizirane proizvodnje, močnega domačega trga in nižjih proizvodnih stroškov na Kitajskem. To omogoča BYD, da ponuja cenovno dostopnejša električna vozila, hkrati pa ohranja visoko kakovost baterij, kar je ključno za uspeh na trgu EV.

Kot eden največjih svetovnih proizvajalcev baterij, ima BYD ogromno prednost pri nadzoru dobavne verige in proizvodnje baterij, ki so ključna komponenta električnih vozil. Evropski proizvajalci, kot so Volkswagen, BMW in Renault, pa se soočajo z omejenim dostopom do proizvodnje baterij, kar povečuje stroške in podaljšuje proizvodni čas.

Lastna proizvodnja baterij pomeni tudi nižje stroške in hitrejše prilagajanje povpraševanju, pa tudi lažje sledenje hitrim tehnološkim izboljšavam v svetu baterij, kar podjetju daje pomembno konkurenčno prednost.

Kitajski proizvajalci tudi izkoriščajo stabilno podporo kitajske vlade, ki z močno podporo spodbuja elektrifikacijo vozil in inovacije na področju EV. To jim omogoča hitro širitev na tuje trge, medtem ko evropski proizvajalci čakajo na bolj jasne smernice in podporo.

Kitajska podjetja se prav tako osredotočajo na povečanje avtonomije vozil in vključevanje naprednih funkcij, kot so umetna inteligenca in samodejna vožnja, kar privablja potrošnike, ki iščejo tehnološko napredna in cenovno dostopna vozila.